Десятки телят погибли при пожаре в коровнике Красноярского края. Фото и видео

В пожаре в Красноярском крае погибли 44 теленка, сообщает NGS24.RU со ссылкой на краевое МЧС. Пожар потушили в 10:00.
В селе Куреж Идринского района случился серьезный пожар в коровнике. Сообщение спасателям поступило
Площадь пожара составила 720 квадратов. Огонь локализовали через час, но окончательно еще не потушили. Пожарные пока работают на месте. В огне погибли 44 теленка. Погибших и пострадавших людей в пожаре нет.
В МЧС отметили, что за прошедшие сутки в крае произошло 23 пожара. Из огня спасли 25 человек, среди них трое детей. Один человек погиб во время пожара в квартире многоэтажки в Советском районе Красноярска. А ночью
В Новосибирске в начале года также случился резонансный пожар: из-за неправильно запущенного фейерверка загорелись балконы в жилом доме.