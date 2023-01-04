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Десятки телят погибли при пожаре в коровнике Красноярского края. Фото и видео

Пожар случился рано утром в Идринском районе

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Предварительная причина — короткое замыкание проводки

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В пожаре в Красноярском крае погибли 44 теленка, сообщает NGS24.RU со ссылкой на краевое МЧС. Пожар потушили в 10:00.

В селе Куреж Идринского района случился серьезный пожар в коровнике. Сообщение спасателям поступило 4 января в 06:42.

Площадь пожара составила 720 квадратов. Огонь локализовали через час, но окончательно еще не потушили. Пожарные пока работают на месте. В огне погибли 44 теленка. Погибших и пострадавших людей в пожаре нет.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В МЧС отметили, что за прошедшие сутки в крае произошло 23 пожара. Из огня спасли 25 человек, среди них трое детей. Один человек погиб во время пожара в квартире многоэтажки в Советском районе Красноярска. А ночью 2 января сгорела квартира в Ачинске: ее хозяин выжил, а женщина погибла.

В Новосибирске в начале года также случился резонансный пожар: из-за неправильно запущенного фейерверка загорелись балконы в жилом доме.

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