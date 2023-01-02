В Минобороны назвали число погибших в Макеевке российских военных

В Минобороны РФ сообщили о гибели 63 российских военных в результате ракетного удара ВСУ по Макеевке. По информации министерства, удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил. Два реактивных снаряда были сбиты силами ПВО.
— В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, — сообщается в сводке Минобороны.
Ранее ряд телеграм-каналов публиковал информацию об обстреле в новогоднюю ночь здания ПТУ, где были размещены военнослужащие. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы ДНР сообщал, что причиной удара стала «высокая сотовая активность военнослужащих».