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«Повредил ногу, играя с друзьями в овраге»: в Новосибирске спасли 12-летнего мальчика из ямы

Его передали медикам

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Овраг очень глубокий

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Спасатели вытащили 12-летнего ребенка с поврежденной ногой из оврага в Новосибирске. Инцидент произошел вчера, 29 декабря, около 16:30 рядом с улицей Приморской. На кадрах, опубликованных спасателями, заметно, что в овраге образовалась импровизированная горка.

— Ребенок повредил левую ногу, играя с друзьями в овраге. Он или сломал ногу, или вывихнул, но идти он не мог, лежал в снегу, вдалеке от дороги, требовалась помощь спасателей в эвакуации, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске. — Прибывшие на место происшествия спасатели и врачи скорой помощи спустились в глубокий овраг, обнаружили ребенка, которому была оказана первая помощь.

На носилках мальчика подняли из ямы и донесли до машины скорой помощи. Спасательная операция заняла меньше часа.

На прошлой неделе в Новосибирске 2-летнего мальчика закрыли в припаркованном автомобиле. Малышу помогли спасатели МАСС.

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