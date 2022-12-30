«Повредил ногу, играя с друзьями в овраге»: в Новосибирске спасли 12-летнего мальчика из ямы

— Ребенок повредил левую ногу, играя с друзьями в овраге. Он или сломал ногу, или вывихнул, но идти он не мог, лежал в снегу, вдалеке от дороги, требовалась помощь спасателей в эвакуации, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске. — Прибывшие на место происшествия спасатели и врачи скорой помощи спустились в глубокий овраг, обнаружили ребенка, которому была оказана первая помощь.