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2-летнего мальчика закрыли в припаркованном автомобиле на улице Новосибирска

Инцидент произошел в Октябрьском районе

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Спасатели открыли машину за несколько минут

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Вчера, 21 декабря, в Новосибирске 2-летнего мальчика закрыли в припаркованном автомобиле. Малышу помогли спасатели МАСС, информация об этом появилась в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Как говорится в сообщении, мальчик оказался заперт в машине, которая была припаркована во дворе дома на улице Лескова в Октябрьском районе.

— В течение нескольких минут спасатели открыли автомобиль, мальчик 2020 года рождения был передан матери, которая поблагодарила спасателей за оказанную помощь, — указано в посте.

Спасатели напоминают жителям города, что, выходя из автомобиля, необходимо быть внимательным и осторожным, не забывать ключи в замке зажигания и не оставлять детей одних в салоне автомобиля.


В случае, если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

Недавно спасатели МАСС выезжали в Калининский район в Новосибирске на помощь селезню. Птица примерзла ко льду водоема, но смогла справиться с проблемой сама, до приезда спасателей.

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