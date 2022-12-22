2-летнего мальчика закрыли в припаркованном автомобиле на улице Новосибирска

Вчера, 21 декабря, в Новосибирске 2-летнего мальчика закрыли в припаркованном автомобиле. Малышу помогли спасатели МАСС, информация об этом появилась в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Как говорится в сообщении, мальчик оказался заперт в машине, которая была припаркована во дворе дома на улице Лескова в Октябрьском районе.
— В течение нескольких минут спасатели открыли автомобиль, мальчик 2020 года рождения был передан матери, которая поблагодарила спасателей за оказанную помощь, — указано в посте.
Спасатели напоминают жителям города, что, выходя из автомобиля, необходимо быть внимательным и осторожным, не забывать ключи в замке зажигания и не оставлять детей одних в салоне автомобиля.
В случае, если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112,
Недавно спасатели МАСС выезжали в Калининский район в Новосибирске на помощь селезню. Птица примерзла ко льду водоема, но смогла справиться с проблемой сама, до приезда спасателей.