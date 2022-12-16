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«Все деревья поснесло»: неопознанные летающие объекты рухнули в Волгоградской области

Местные чиновники отказываются раскрывать подробности случившегося

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Один из обломков упал на сарай

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Обломки нескольких неопознанные летающих объектов рухнули в Еланском районе Волгоградской области. Как сообщают наши коллеги из издания V1.RU, некоторые из них местные жители обнаружили в поле, какие-то рухнули на лесопосадку, другие повредили сарай.

— К счастью, погибших и пострадавших в результате ситуации нет, — рассказал корреспондентам V1.RU глава Дубовского сельского поселения Алексей Голев. — Что-то упало в полях, а что-то — на территорию частного домовладения — поврежден один сарай. Что это за обломки, установить пока не удалось. Местность оцеплена, мы ждем военных.

На видео, которое снял один из очевидцев, видно, как часть объектов с жуткими звуками пролетают над оператором.

— Это ужас, здесь все деревья поснесло, — комментирует происшествие один из очевидцев. — Тут какие-то трубки и платы валяются. Еще какие-то части. Вон она, видимо, сверху начала падать, но деревья там не задела.

Сразу после случившегося местные жители отправились на место происшествия.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатели V1.RU

На место происшествия приезжали сотрудники МЧС и специалисты ПАО «Россети — Юг». Корреспонденты V1.RU обратились за разъяснениями в ГУ МЧС России по Волгоградской области, но там отказались комментировать произошедшее и переадресовали журналистов в Министерство обороны. В пресс-службе ПАО «Россети — Юг» пообещали уточнить причину прибытия на место ЧП автомобиля компании и состояние местных электросетей.

Такие обломки нашли жители Волгоградской области 16 декабря

Такие обломки нашли жители Волгоградской области 16 декабря

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Корреспонденты V1.RU дозвонились до замглавы Еланского района Ольги Ананьевой, но та отказалась сообщать подробности случившегося, отметив лишь, что пострадавших нет.

Рассказать что-либо о случившемся отказался и начальник отдела мобилизационной работы, ЧС, ГО администрации Еланского муниципального района Виталий Меленберг.

А глава Еланского района Дмитрий Литвинов сообщил, что находится на больничном и ничего не знает.

— Я сейчас нахожусь на больничном, но информации о подобных ЧП мне не поступало. Направьте письменный официальный запрос, и мы ответим вам в течение нескольких часов, — рассказал Дмитрий Литвинов.

На месте падения — месиво из металла и проводов

На месте падения — месиво из металла и проводов

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Позже информацию о падении неопознанных объектов журналистам V1.RU подтвердил источник в экстренных службах.

— На место выехали специалисты, что это упало, пока никто не знает. Специалисты выяснят, что там случилось, — рассказали в экстренных службах.

Журналисты V1.RU обратили внимание на то, что визуально обломки, упавшие на территории Еланского района, напоминают крылатую ракету большой дальности из семейства Х-101 / Х-102 — AS-23 KODIAK. О поступлении этих ракет на вооружение воздушных сил РФ в 2012 году сообщал министр обороны Анатолий Сердюков.

ВолгоградМЧСНЛОЧППадениеЕланский район
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