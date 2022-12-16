«Все деревья поснесло»: неопознанные летающие объекты рухнули в Волгоградской области

Обломки нескольких неопознанные летающих объектов рухнули в Еланском районе Волгоградской области. Как сообщают наши коллеги из издания V1.RU, некоторые из них местные жители обнаружили в поле, какие-то рухнули на лесопосадку, другие повредили сарай.
— К счастью, погибших и пострадавших в результате ситуации нет, — рассказал корреспондентам V1.RU глава Дубовского сельского поселения Алексей Голев. — Что-то упало в полях, а что-то — на территорию частного домовладения — поврежден один сарай. Что это за обломки, установить пока не удалось. Местность оцеплена, мы ждем военных.
На видео, которое снял один из очевидцев, видно, как часть объектов с жуткими звуками пролетают над оператором.
— Это ужас, здесь все деревья поснесло, — комментирует происшествие один из очевидцев. — Тут какие-то трубки и платы валяются. Еще какие-то части. Вон она, видимо, сверху начала падать, но деревья там не задела.
Сразу после случившегося местные жители отправились на место происшествия.
На место происшествия приезжали сотрудники МЧС и специалисты ПАО «Россети — Юг». Корреспонденты V1.RU обратились за разъяснениями в ГУ МЧС России по Волгоградской области, но там отказались комментировать произошедшее и переадресовали журналистов в Министерство обороны. В пресс-службе ПАО «Россети — Юг» пообещали уточнить причину прибытия на место ЧП автомобиля компании и состояние местных электросетей.
Корреспонденты V1.RU дозвонились до замглавы Еланского района Ольги Ананьевой, но та отказалась сообщать подробности случившегося, отметив лишь, что пострадавших нет.
Рассказать что-либо о случившемся отказался и начальник отдела мобилизационной работы, ЧС, ГО администрации Еланского муниципального района Виталий Меленберг.
А глава Еланского района Дмитрий Литвинов сообщил, что находится на больничном и ничего не знает.
— Я сейчас нахожусь на больничном, но информации о подобных ЧП мне не поступало. Направьте письменный официальный запрос, и мы ответим вам в течение нескольких часов, — рассказал Дмитрий Литвинов.
Позже информацию о падении неопознанных объектов журналистам V1.RU подтвердил источник в экстренных службах.
— На место выехали специалисты, что это упало, пока никто не знает. Специалисты выяснят, что там случилось, — рассказали в экстренных службах.
Журналисты V1.RU обратили внимание на то, что визуально обломки, упавшие на территории Еланского района, напоминают крылатую ракету большой дальности из семейства Х-101 / Х-102 — AS-23 KODIAK. О поступлении этих ракет на вооружение воздушных сил РФ в 2012 году сообщал министр обороны Анатолий Сердюков.