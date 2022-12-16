«Все деревья поснесло»: неопознанные летающие объекты рухнули в Волгоградской области

На видео, которое снял один из очевидцев, видно, как часть объектов с жуткими звуками пролетают над оператором.



— Это ужас, здесь все деревья поснесло, — комментирует происшествие один из очевидцев. — Тут какие-то трубки и платы валяются. Еще какие-то части. Вон она, видимо, сверху начала падать, но деревья там не задела.

