Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о смерти 12-летней девочки в больнице в Новосибирской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 12-летней школьницы в городе Купино в Новосибирской области.
— В СМИ сообщалось, что многодетная мать из Новосибирской области считает, что к смерти её 12-летней дочери привело ненадлежащее оказание медицинской помощи. Женщина также высказала недовольство проведенными в ходе следствия экспертизами, — сообщили в Следственном комитете.
Продолжается расследование по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
Как рассказали в региональном СК, 20 апреля девочка с диагнозом «ОРВИ» поступила в Центральную районную больницу Купино. А 2 мая она скончалась в реанимации. Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Для установления причины смерти также назначили экспертизу в «московском экспертном учреждении».