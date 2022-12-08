Стены квартиры выдавило в разные стороны: как газовый баллон разрушил половину подъезда и унес жизни 8 человек

Услышав хлопок и почувствовав запах газа, к супругам зашла соседка, женщина перепугалась и хотела выяснить, что произошло. Александр объяснил, что всё в порядке, просто лопнул газовый баллон. Соседка ушла.

Всё это время газ заполнял квартиру, смешивался с кислородом. Горючая смесь вышла в подъезд и просочилась в вентиляцию. Через несколько минут раздался взрыв, стены квартиры выдавило в разные стороны, а несколько этажей буквально осыпались.

По словам источника, после взрыва Александр и его супруга еще были в сознании, правда, получили сильнейшие ожоги, облако пламени моментально сожгло на пенсионерах всю одежду. Целыми остались только лица пожилых людей. В состоянии шока Светлана и Александр некоторое время даже ходили и общались со спасателями и следователями. Вскоре после взрыва борт санавиации отвез пенсионеров в Сургут, их лечат в ожоговом центре. У супругов ожоги 85% тела и 15% дыхательных путей, ситуацию осложняет возраст: Александру 67 лет, а Светлане — 62.