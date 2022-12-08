Стены квартиры выдавило в разные стороны: как газовый баллон разрушил половину подъезда и унес жизни 8 человек

4 декабря в пятиэтажке Нижневартовска произошел взрыв, унесший жизни 8 человек. В городе продолжается траур, сегодня пройдут первые похороны погибших. Источник 86.RU, знакомый с ходом расследования, рассказал, что могло стать причиной ужасной трагедии и как один газовый баллон разрушил половину подъезда.
Утром 4 декабря
По пути домой Александр заехал на газовую заправку, что неподалеку от главного символа Нижневартовска — памятника покорителям Самотлора. Местные ласково зовут его «Алешей». На заправке о пенсионере позаботились, заправили полный баллон газа, с таким запасом можно не бояться замерзнуть.
Придя домой, пожилой рыбак прибрал баллон на балкон, так он и простоял на морозе до вечера. После 17 часов Александр занес баллон в квартиру, нужно было проверить, как работает газовая горелка. Не на морозе же этим заниматься. Баллон так и остался в коридоре, на санках.
В доме было гораздо теплее, чем на кухне, да еще и супруга Александра Светлана хлопотала у плиты. Под воздействием тепла газ расширялся. Примерно в 17:50–18:00 давление в баллоне стало слишком высоким. Раздался хлопок. Квартиру пенсионеров стал заполнять газ.
Услышав хлопок и почувствовав запах газа, к супругам зашла соседка, женщина перепугалась и хотела выяснить, что произошло. Александр объяснил, что всё в порядке, просто лопнул газовый баллон. Соседка ушла.
Всё это время газ заполнял квартиру, смешивался с кислородом. Горючая смесь вышла в подъезд и просочилась в вентиляцию. Через несколько минут раздался взрыв, стены квартиры выдавило в разные стороны, а несколько этажей буквально осыпались.
По словам источника, после взрыва Александр и его супруга еще были в сознании, правда, получили сильнейшие ожоги, облако пламени моментально сожгло на пенсионерах всю одежду. Целыми остались только лица пожилых людей. В состоянии шока Светлана и Александр некоторое время даже ходили и общались со спасателями и следователями. Вскоре после взрыва борт санавиации отвез пенсионеров в Сургут, их лечат в ожоговом центре. У супругов ожоги 85% тела и 15% дыхательных путей, ситуацию осложняет возраст: Александру 67 лет, а Светлане — 62.
Соседка пенсионеров погибла почти сразу.
Наш собеседник объясняет, что если бы просто взорвался газовый баллон, то ничего подобного бы не произошло. Трагедии можно было избежать, если бы баллон был заполнен не более, чем на три четверти.
— Из него (баллона. — Прим. ред.) бы «розочка» была, а потому что газ вышел, заполнилась квартира — и всё рвануло, — объясняет источник.
В Следственном комитете сообщают, что версия с разгерметизацией газового баллона рассматривается как основная причина взрыва. Следователи общаются с пострадавшими и допрашивают сотрудников топливной компании «АртСевер», где накануне заправлял баллон Александр.
По данным системы Rusprofile, ООО «АртСевер» зарегистрировано в 2019 году и принадлежит волгоградскому бизнесмену Дмитрию Коваленко. Компания занимается продажей газа, а также установкой и обслуживанием газобаллонного оборудования. На сайте «АртСевер» указано, что у компании есть порядка 30 газозаправочных станций в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. За 2021 год выручка фирмы составила 194 миллиона рублей.
Версию со взрывом баллона эксперты считают весьма правдоподобной, по мнению заместителя исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Сергея Сохранова, она не вызывает сомнений. А вот вопросы к качеству многоэтажки остаются.
— Поскольку случаи разрушения домов в следствие взрыва газовых баллонов случались и ранее, вполне можно говорить, что основная причина звучит вполне правдоподобно. О прочности строения, очевидно, говорят разрушения, полученные домом в результате взрыва. Само собой, при проектировании домов никто не закладывает в его конструктив параметры устойчивости конструкции к взрывам баллонов, — рассказал корреспонденту 86.RU Сергей Сохранов.
Судя по повреждениям, дом 1974 года постройки действительно не был рассчитан на взрыв баллона — из-за риска повторного обрушения спасателям пришлось сначала разобрать верхние этажи поврежденного подъезда. Только после этого им удалось приступить к разбору завалов, под которыми нашли тела семерых погибших: троих взрослых и четверых детей.
Утром 7 декабря МЧС сообщило об окончании поисково-спасательных работ и разбора завалов. В списке погибших 8 человек, еще 4 находятся больницах. По словам врачей, двое пациентов постепенно идут на поправку, но пожилая пара находится в крайне тяжелом состоянии, врачи делают всё возможное, чтобы их спасти, однако прогноз неутешительный.
Что будет с домом — вопрос открытый. Некоторые жильцы просят восстановить здание, другие, напротив, ждут переселения. Окончательное решение о судьбе дома власти примут после проведения всех необходимых экспертиз, на это может уйти до трех недель. На это время людей переселят в гостиницу или муниципальные квартиры.