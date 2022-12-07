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Семейная пара погибла в пожаре в частном доме в Новосибирской области

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправная печка

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Фото с места происшествия

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Новосибирские следователи разбираются в обстоятельствах пожара со смертельным исходом в Ордынском районе. Трагедия произошла 6 декабря рано утром в селе Верх-Ирмень.

В ходе тушения пожара в частном доме спасатели обнаружили тела супругов — 62-летних пенсионеров. Правоохранители выясняют детали инцидента, эксперты устанавливают точную причину смерти погибших. Назначена доследственная проверка.

— По предварительным данным, причина пожара — неисправность печи отопления в доме, — сообщили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, добавили в ведомстве.

В конце ноября 6 семей остались без жилья в результате пожара на станции Мочище.

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