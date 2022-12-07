Семейная пара погибла в пожаре в частном доме в Новосибирской области

Новосибирские следователи разбираются в обстоятельствах пожара со смертельным исходом в Ордынском районе. Трагедия произошла 6 декабря рано утром в селе Верх-Ирмень.
В ходе тушения пожара в частном доме спасатели обнаружили тела супругов — 62-летних пенсионеров. Правоохранители выясняют детали инцидента, эксперты устанавливают точную причину смерти погибших. Назначена доследственная проверка.
— По предварительным данным, причина пожара — неисправность печи отопления в доме, — сообщили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, добавили в ведомстве.
В конце ноября 6 семей остались без жилья в результате пожара на станции Мочище.