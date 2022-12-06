В Москве новосибирец ударил ножом посетителя банка — нападавшего задержали

В Москве житель Новосибирска напал с ножом на посетителя банка. Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве, в результате происшествия
По данным ведомства, инцидент произошел ночью в одном из отделений банка на улице Маршала Федоренко в помещении, которое работает круглосуточно. Словесный конфликт между посетителями перерос в драку. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину со следами крови.
— Раненый пояснил, что неизвестный гражданин после словесного конфликта нанес ему несколько ударов ножом в область живота и скрылся, — сообщили в ведомстве. — Вызвав бригаду скорой помощи, росгвардейцы приняли меры к розыску правонарушителя.
Вскоре специалисты ведомства обнаружили схожего по приметам гражданина. При виде росгвардейцев он попытался убежать и оказать сопротивление, но всё же был задержан. Им оказался
— В ходе личного досмотра при нем был обнаружен складной нож со следами крови. Свою причастность к совершенному преступлению он отрицать не стал, — отметили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.
Отмечается, что новосибирца передали полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшего в результате конфликта москвича доставили в одну из городских больниц.
Ранее НГС писал, что в Новосибирске мужчина напал с ножом на продавца в магазине. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.