В Москве новосибирец ударил ножом посетителя банка — нападавшего задержали

В Москве житель Новосибирска напал с ножом на посетителя банка. Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве, в результате происшествия 34-летнего пострадавшего доставили в больницу.



По данным ведомства, инцидент произошел ночью в одном из отделений банка на улице Маршала Федоренко в помещении, которое работает круглосуточно. Словесный конфликт между посетителями перерос в драку. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и обнаружили мужчину со следами крови.

