Серьезное ДТП произошло в Ленинском районе — очевидцы сообщают о погибшем

Сегодня ночью, 5 декабря, на Димитровском мосту случилось ДТП. Очевидцы сообщают об одном погибшем.
Информация об аварии появилась в паблике АСТ-54 «ВКонтакте». По информации свидетеля ДТП, кроссовер Nissan X-Trail ехал по Димитровскому мосту в сторону левого берега и «на большой скорости влетел» в самосвал Howo. После этого Nissan столкнулся с попутным кроссовером Toyota Highlandrer.
По предварительной информации, один человек погиб.
В городской Госавтоинспекции сообщили, что комментарии по аварии будут позже.
Рано утром вчера, 4 декабря, смертельная авария случилась на Кургнской улице. Водитель на Honda CR-V сначала врезался в припаркованную машину, а затем в дерево. От полученных травм он скончался на месте.