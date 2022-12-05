Серьезное ДТП произошло в Ленинском районе — очевидцы сообщают о погибшем

Сегодня ночью, 5 декабря, на Димитровском мосту случилось ДТП. Очевидцы сообщают об одном погибшем.

Информация об аварии появилась в паблике АСТ-54 «ВКонтакте». По информации свидетеля ДТП, кроссовер Nissan X-Trail ехал по Димитровскому мосту в сторону левого берега и «на большой скорости влетел» в самосвал Howo. После этого Nissan столкнулся с попутным кроссовером Toyota Highlandrer.