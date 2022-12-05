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Серьезное ДТП произошло в Ленинском районе — очевидцы сообщают о погибшем

Авария случилась на Димитровском мосту

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Кроссовер получил серьезные подтверждения

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Сегодня ночью, 5 декабря, на Димитровском мосту случилось ДТП. Очевидцы сообщают об одном погибшем.

Информация об аварии появилась в паблике АСТ-54 «ВКонтакте». По информации свидетеля ДТП, кроссовер Nissan X-Trail ехал по Димитровскому мосту в сторону левого берега и «на большой скорости влетел» в самосвал Howo. После этого Nissan столкнулся с попутным кроссовером Toyota Highlandrer.

По предварительной информации, один человек погиб.

По предварительной информации, в ДТП участвовали 3 машины

По предварительной информации, в ДТП участвовали 3 машины

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В городской Госавтоинспекции сообщили, что комментарии по аварии будут позже.

В том числе самосвал

В том числе самосвал

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Рано утром вчера, 4 декабря, смертельная авария случилась на Кургнской улице. Водитель на Honda CR-V сначала врезался в припаркованную машину, а затем в дерево. От полученных травм он скончался на месте.

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