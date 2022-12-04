СЕЙЧАС -19°С
Пробки 1/10
usd 61.77
eur 64.99
Тема дняВыбираем алкоголь по группе крови
Все новости
Все новости

Врезался в припаркованные машины и наехал на дерево: в Новосибирске в ДТП в пять утра погиб мужчина

44-летний водитель скончался на месте от полученных травм

5 243

ДТП произошло в Ленинском районе

Поделиться

В Ленинском районе Новосибирска в 05:40 в воскресенье, 4 декабря, в ДТП погиб 44-летний водитель. Он врезался в дерево.

— По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Honda CR-V, двигался по улице Олекминской со стороны улицы Оборонной в сторону улицы Волховской и в пути следования у дома 38 по улице Курганской совершил столкновение с припаркованными автомобилями Subaru Legacy и ГАЗ-3110, после чего совершил наезд на препятствие (дерево), — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Водитель Honda CR-V получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы и экипаж ГИБДД. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Вечером 2 декабря в Чановском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону, в результате аварии погиб один человек.

По теме

ГИБДДДТПДерево
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2