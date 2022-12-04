Врезался в припаркованные машины и наехал на дерево: в Новосибирске в ДТП в пять утра погиб мужчина

В Ленинском районе Новосибирска в 05:40 в воскресенье, 4 декабря, в ДТП погиб 44-летний водитель. Он врезался в дерево.

— По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Honda CR-V, двигался по улице Олекминской со стороны улицы Оборонной в сторону улицы Волховской и в пути следования у дома 38 по улице Курганской совершил столкновение с припаркованными автомобилями Subaru Legacy и ГАЗ-3110, после чего совершил наезд на препятствие (дерево), — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.