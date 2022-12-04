Врезался в припаркованные машины и наехал на дерево: в Новосибирске в ДТП в пять утра погиб мужчина

В Ленинском районе Новосибирска в 05:40 в воскресенье, 4 декабря, в ДТП погиб
— По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Honda CR-V, двигался по улице Олекминской со стороны улицы Оборонной в сторону улицы Волховской и в пути следования у дома 38 по улице Курганской совершил столкновение с припаркованными автомобилями Subaru Legacy и ГАЗ-3110, после чего совершил наезд на препятствие (дерево), — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Водитель Honda CR-V получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы и экипаж ГИБДД. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Вечером 2 декабря в Чановском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону, в результате аварии погиб один человек.