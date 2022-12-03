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Тема дняДевочка порвала руку: полиция начала проверку
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Полиция начала проверку после того, как 11-летняя девочка порвала руку об дверную ручку в школе

Ребенку проводили операцию, мать пострадавшей говорит, что шов не приживается

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Девочка травмировала руку 25 ноября

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Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области начали проверку после того, как 11-летняя девочка порвала руку об дверную ручку класса во время перемены в школе КСОШ № 1 в селе Кыштовка. Травмированное предплечье девочке зашивали под общим наркозом.

— В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение об обратившейся несовершеннолетний с травмой руки. Инспектором ПДН опрошена несовершеннолетняя и ее законный представитель, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой вынесут решение в соответствии с действующим законодательством.

Недавно мы писали, что шестиклассница оказалась в больнице со сломанной спиной после урока физкультуры в Новосибирске. После чего делом заинтересовались следователи, а Министерство образования НСО и департамент образования города начали проверку.

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ГУ МВД по Новосибирской областиШколаСело Кыштовка
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