Полиция начала проверку после того, как 11-летняя девочка порвала руку об дверную ручку в школе

Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области начали проверку после того, как
— В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение об обратившейся несовершеннолетний с травмой руки. Инспектором ПДН опрошена несовершеннолетняя и ее законный представитель, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой вынесут решение в соответствии с действующим законодательством.
Недавно мы писали, что шестиклассница оказалась в больнице со сломанной спиной после урока физкультуры в Новосибирске. После чего делом заинтересовались следователи, а Министерство образования НСО и департамент образования города начали проверку.