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Швы накладывали под общим наркозом: 11-летняя девочка порвала руку об дверную ручку в школе

Мать пострадавшей школьницы говорит, что шов теперь плохо приживается

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Девочка травмировалась 25 ноября

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В Новосибирской области в школе 11-летняя девочка порвала руку об дверную ручку класса во время перемены. Травмированное предплечье зашивали под общим наркозом.

Как рассказала корреспонденту НГС Анна, мама девочки, всё произошло 25 ноября в школе КСОШ № 1 в селе Кыштовка. Ее 11-летняя дочь была на втором этаже в школе, после того, как началась перемена, она вышла в коридор.

— Бежит толпа, она спустилась быстрым шагом, широкими шагами, только собиралась побежать, как в одном из классов открылась дверь, от этого ребенок повис на ручке. Она так повисла, что даже ноги подкинуло в сторону потолка, и она рухнула. Даже дверь упала с верхних петель, — рассказала историю Анна.

Как отметила мама девочки, шов на руке не приживается

Как отметила мама девочки, шов на руке не приживается

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По словам мамы, сначала помощь оказывал врач из школы, через 20 минут приехала скорая помощь. Девочку привезли в больницу, сделали рентген, после забрали в операционную и под общим наркозом зашили руку в течение двух часов.

— Сейчас врач отпустил ее домой на выходные, ездим на процедуры, в понедельник обратно. На руке есть участок кожи на локте, где сгиб и шов немного заходит на плечо. У нее он не приживается, возможно, придется делать всё заново, рука у ребенка полностью не разгибается, — отметила женщина.

Также Анна отметила, что в школе интересуется состоянием ребенка только классный руководитель. Мама посмотрела видео с камер, кто открыл дверь не видно.

Ручка, которая распорола руку девочке

Ручка, которая распорола руку девочке

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В школе КСОШ № 1 в селе Кыштовка по номеру телефона директора помощник сообщил, чтобы журналист набрал в понедельник. Также НГС запросил информацию у пресс-службы ГУ МВД по НСО и у регионального Минздрава, на момент публикации комментариев не было.

Недавно мы писали, что шестиклассница оказалась в больнице со сломанной спиной после урока физкультуры в Новосибирске.

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БольницаТравма рукиШколаСело Кыштовка
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