Швы накладывали под общим наркозом: 11-летняя девочка порвала руку об дверную ручку в школе

Как рассказала корреспонденту НГС Анна, мама девочки, всё произошло 25 ноября в школе КСОШ № 1 в селе Кыштовка. Ее 11-летняя дочь была на втором этаже в школе, после того, как началась перемена, она вышла в коридор.

— Бежит толпа, она спустилась быстрым шагом, широкими шагами, только собиралась побежать, как в одном из классов открылась дверь, от этого ребенок повис на ручке. Она так повисла, что даже ноги подкинуло в сторону потолка, и она рухнула. Даже дверь упала с верхних петель, — рассказала историю Анна.