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СрочноПри столкновении трамваев пострадали 11 человек
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11 человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Новосибирске

Трамваи № 15 и 8 столкнулись на улице Сибиряков-Гвардейцев

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Пострадавших доставили в больницу

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В Кировском районе Новосибирска при столкновении двух трамваев пострадали 11 человек. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минздрава по региону.

— По данным службы скорой медицинской помощи, пострадали 11 человек. По предварительной информации, тяжелых травм у пострадавших нет. В настоящее время они доставлены в больницу для тщательного обследования специалистами, — пояснили в региональном Министерстве здравоохранения.

Напомним, авария произошла на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, столкнулись трамваи № 15 и 8. На месте ДТП работает скорая, а также привлечены сотрудники МЧС и спецтехника.

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