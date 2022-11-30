11 человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска при столкновении двух трамваев пострадали 11 человек. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минздрава по региону.
— По данным службы скорой медицинской помощи, пострадали 11 человек. По предварительной информации, тяжелых травм у пострадавших нет. В настоящее время они доставлены в больницу для тщательного обследования специалистами, — пояснили в региональном Министерстве здравоохранения.
Напомним, авария произошла на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, столкнулись трамваи