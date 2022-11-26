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Самолет Новокузнецк — Санкт-Петербург экстренно сел в Новосибирске

Сейчас вылета ждут 154 пассажира, из них 7 — дети

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Самолет незапланированно сел в Новосибирске около 8 часов утра

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Самолет Новокузнецк — Санкт-Петербург авиакомпании «Северный ветер» совершил незапланированную посадку в новосибирске сегодня, 26 ноября 2022 года, около 8 часов утра. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— В настоящее время ожидают вылета 154 пассажира, из них 7 детей. По предварительным данным авиакомпании, вылет запланирован до 22 часов местного времени, — рассказали в ведомстве. — Новосибирской транспортной прокуратурой в аэропорту осуществляются надзорные мероприятия, организован выездной прием граждан.

Как сообщил источник НГС, причина незапланированной посадки — техническое состояние самолета.

Накануне НГС писал о том, что люди провели 9 часов в аэропорту «Толмачево» из-за задержки рейса до Таиланда. По словам пассажиров, это случилось из-за того, что Лаос запретил самолетам из России пролетать через свое воздушное пространство.

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