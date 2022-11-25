«Аэрофлот» объяснил, почему на 9 часов задержан первый рейс из Новосибирска в Таиланд

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» объяснили почему, задержали первый регулярный рейс из Новосибирска в Таиланд.
— Вылет рейса был перенесен на более позднее время из-за задержки с выдачей отдельных разрешений воздушными властями стран по маршруту следования, — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос НГС.
Конкретные страны, в которых возникли трудности с выдачей разрешений на полет, уточнить в пресс-службе «Аэрофлота» отказались.
По словам читателя НГС, который сейчас находится в аэропорту, представители «Аэрофлота» сообщили пассажирам, что Лаос запретил пролетать самолету авиакомпании через свое воздушное пространство.
— Пока разрешили пройти паспортный и таможенный контроль, 10 часов в аэропорту, — отметил читатель НГС.
В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили НГС, что сотрудники провели личный прием граждан, пассажиры готовятся к вылету.
Недавно из Новосибирска в Шри-Ланку запустили прямые рейсы. Чартерные полеты выполняет с ноября авиакомпания Azur Air.