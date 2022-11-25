«Аэрофлот» объяснил, почему на 9 часов задержан первый рейс из Новосибирска в Таиланд

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили НГС, что сотрудники провели личный прием граждан, пассажиры готовятся к вылету.

Недавно из Новосибирска в Шри-Ланку запустили прямые рейсы. Чартерные полеты выполняет с ноября авиакомпания Azur Air.