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Стрельба в КрымскеРепортаж

Трагедия в Крымске: за что 66-летний пенсионер расстрелял трех человек

Репортаж 93.RU с места трагедии

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Стрелок покончил с собой

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Вечером 24 ноября вооруженный 66-летний Владимир Жиров открыл стрельбу в центре Крымска возле ТЦ «Славянский». Погибли четыре человека, включая стрелявшего. Еще одного мужчину, который приехал в командировку из Хабаровского края, госпитализировали с ранением.

Журналисты 93.RU тем же вечером отправились в Крымск и узнали обо всём, что там произошло.

Мужчина с ружьем

Около 22:00 на улицах Крымска непривычно пусто: на дорогах почти нет машин, а людей и вовсе по пальцам сосчитать. Возле ТЦ «Славянский», где случилась стрельба, дорога до сих пор перекрыта силовиками. Сам торговый центр — это невысокое, но длинное здание на весь квартал, половина которого не достроена.

Рядом с ТЦ дежурила пара полицейских, которые охраняли отечественный автомобиль. Рядом с машиной было видно несколько пятен крови.

— Проходим, молодые люди, не задерживаемся, — получаем указание от работников МВД. Идем дальше. Как потом выяснится, по тому же маршруту по центру Крымска шел мужчина с ружьем.

Через пару кварталов сотрудников разных ведомств уже больше — именно здесь, возле медцентра, Владимир Жиров убил двоих человек и покончил с собой.

Возле этого ТЦ началась стрельба

Возле этого ТЦ началась стрельба

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Ходит и стреляет

Сама трагедия случилась около 17:00 — спустя пару часов после окончания суда о разделе имущества между супругами Жировыми. Владимир проиграл. Местная жительница Кристина рассказала, что в это время она с молодым человеком как раз проезжала мимо и увидела много машин полиции и МЧС. Молодые люди подумали, что случилась авария.

— А мне сестра звонит и говорит: «Никуда не ходите. Дома сидите, там мужик ходит и стреляет». Я сначала подумала, что он в торговом центре стрелял, а оказалось, он по улице шел, — вспоминает девушка.

По словам одного из сотрудников правоохранительных органов, путь Жирова начался от медцентра, где он оставил машину, — это удалось установить по камерам. Пройдя около двух кварталов, он открыл стрельбу возле торгового центра. Предположительно, целью Жирова была его жена Галина, но та успела забежать внутрь одного из магазинов и позвать на помощь.

За женщину заступился посетитель, впоследствии получивший ранение, и 69-летний охранник Михаил Тунгулияди. Последний погиб на парковке ТЦ — судя по видео, Жиров хладнокровно добил раненого пенсионера выстрелом в упор. Один из местных жителей видел тело мужчины на асфальте, когда проходил мимо. В кармане погибшего лежал мобильный, который беспрерывно звонил — видно, ему пытались дозвониться родственники, — рассуждал молодой человек.

Кровь на месте убийства Михаила и простреленная машина там же

Кровь на месте убийства Михаила и простреленная машина там же

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Все в шоке

— У нас город маленький, все друг друга знают. Мой папа сразу сказал, что у этого мужчины база или какой-то бизнес, — рассказывает местная жительница Кристина. — Да мы все в шоке, у нас такого не было никогда. У нас тихий город, для нас это настоящий шок. Чтобы такое у нас произошло? В школах показывают, что вот бывает, ходят, стреляют, мы всегда думали: да ладно, у нас город маленький, это нас всегда стороной обходило. Не обошло.

Совершив первое убийство, Владимир Жиров вернулся к медицинскому центру, где оставил машину. Там он застрелил своих знакомых: 39-летнего Кирилла Саклиса и 53-летнего Сергея Бочкарева. Затем преступник сел в автомобиль и покончил с собой.

— С 2019 года он являлся владельцем гладкоствольного ружья ВПО-209. Срок действия выданного ему разрешения истекал в 2024 году. Никогда ранее в поле зрения правоохранительных органов Жиров не попадал, — написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Следственные действия возле медцентра

Следственные действия возле медцентра

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Из-за чего всё случилось?

Согласно решению суда от 2019 года, в 2018-м сын стрелка Юрий Жиров за 1,75 миллиона рублей купил квартиру у своего родственника Владимира Швеца (брата мужа сестры). Через год Владимир Жиров обратился в суд с требованием признать сделку недействительной. Он заявил, что его сын более 10 лет стоит на учете у врача-психиатра, а значит, не мог осознавать своих действий.

Так выглядит здание суда, оно находится в 500 метрах от места трагедии

Так выглядит здание суда, оно находится в 500 метрах от места трагедии

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Претензия Жирова-старшего была в том, что во время бракоразводного процесса его жена Галина сняла со счета нажитые в браке деньги и купила жилье сыну. Таким образом, как считает мужчина, она хотела вывести средства из-под совместного раздела. Тогда суд не удовлетворил иск мужчины.

В августе 2021 года Жиров подал иск к супруге о разделе имущества с требованием выплатить ему часть полученного ею дохода — комиссионного вознаграждения от компании «Mэри Кэй». Суд отказал. Галина тоже подавала на экс-супруга иски с требованием о разделе имущества, в том числе бизнеса, но в суд не явились обе стороны. Из-за этого заявление оставили без рассмотрения.

Та самая недвижимость, из-за которой шел суд

Та самая недвижимость, из-за которой шел суд

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В мае 2022-го Жиров снова пошел в суд с иском к сыну «о взыскании неосновательного обогащения». Последнее заседание состоялось 24 ноября — он снова проиграл. А затем взял свое ружье и открыл огонь по прохожим и знакомым.

Что происходит в городе?

Спустя несколько часов после трагедии в центре города тихо и пустынно. Людей практически нет. Возле того самого ТЦ журналисты 93.RU встречают местных жителей Анастасию и Валеру. По их словам, Крымск — очень тихий город. Случившееся стало шоком абсолютно для всех местных. Особенно возмутила жестокость, с которой Жиров добил охранника.

— Люди-то при чем? — возмущается женщина. — Разбирайся там с женой, остальных зачем трогать.

Несколько улиц были перекрыты

Несколько улиц были перекрыты

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Все местные в основном пересказывают информацию из пабликов, добавляя красочные подробности. По одной версии, стрельбу начал какой-то парень — приревновал жену, поссорился и попытался убить ее. По другой — убийца имел отношение к недавней перестрелке в Анапе. Якобы несколько дней назад к нему домой пришли отключать свет за неуплату и он напал на полицейских.

— Завтра все в новостях прочитаем, узнаем, как оно было. Пока все в шоке, — отвечает на вопрос о том, что случилось, один из случайных прохожих.

Сидят и плачут

Спустя пару часов мы вновь подходим к месту преступления. Следственные действия уже завершились. О том, что здесь что-то произошло, говорят только обрывки красно-белой ленты, которой было огорожено место, да битые стекла, рассыпанные по всему асфальту. Помимо журналистов к месту подходит пара местных жителей. Их любопытство оказалось сильнее страха.

— Мы сначала думали, что, может, это кто-то из армии вернулся, может, у него крыша поехала, — объясняет местная жительница Кристина. — Я вообще в аптеке работаю, и ко мне постоянно приходят женщины и просят хорошее успокоительное. Потому что муж пришел и у него крыша едет. Женщины говорят: «Я боюсь». Он [муж] на нервах ходит, просыпается среди ночи, его трясет. Страшно. А эти самолеты еще. Ночью страшно спать, когда они просто летают. Лежишь и думаешь, а вдруг это не наши?

Рядом с медцентром битые стекла

Рядом с медцентром битые стекла

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По словам Кристины, рядом с ж/д вокзалом есть кафе, где постоянно случаются потасовки и «кого-то убивают». К этому местные давно привыкли. Стрельба в центре города, да еще средь бела дня, это совсем другое. Первым делом многие действительно подумали, что стрелял «какой-то военный, у которого крышу снесло». О том, что конфликт мог случиться из-за бытовых вопросов, никто даже не предполагал. Особенно наших собеседников пугает то, что трагедия прошла совсем близко от них.

— Это просто ужас. В аптеке вообще девочки в шоке, сидят и плачут. Говорят, что он мимо них проходил, они его видели. Свет выключили, двери все закрыли и сидели, потому что было реально страшно, что он туда попрется.

Кто-то принес к ТЦ цветы

Кто-то принес к ТЦ цветы

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