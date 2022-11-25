Трагедия в Крымске: за что 66-летний пенсионер расстрелял трех человек

Вечером 24 ноября вооруженный
Журналисты 93.RU тем же вечером отправились в Крымск и узнали обо всём, что там произошло.
Мужчина с ружьем
Около 22:00 на улицах Крымска непривычно пусто: на дорогах почти нет машин, а людей и вовсе по пальцам сосчитать. Возле ТЦ «Славянский», где случилась стрельба, дорога до сих пор перекрыта силовиками. Сам торговый центр — это невысокое, но длинное здание на весь квартал, половина которого не достроена.
Рядом с ТЦ дежурила пара полицейских, которые охраняли отечественный автомобиль. Рядом с машиной было видно несколько пятен крови.
— Проходим, молодые люди, не задерживаемся, — получаем указание от работников МВД. Идем дальше. Как потом выяснится, по тому же маршруту по центру Крымска шел мужчина с ружьем.
Через пару кварталов сотрудников разных ведомств уже больше — именно здесь, возле медцентра, Владимир Жиров убил двоих человек и покончил с собой.
Ходит и стреляет
Сама трагедия случилась около 17:00 — спустя пару часов после окончания суда о разделе имущества между супругами Жировыми. Владимир проиграл. Местная жительница Кристина рассказала, что в это время она с молодым человеком как раз проезжала мимо и увидела много машин полиции и МЧС. Молодые люди подумали, что случилась авария.
— А мне сестра звонит и говорит: «Никуда не ходите. Дома сидите, там мужик ходит и стреляет». Я сначала подумала, что он в торговом центре стрелял, а оказалось, он по улице шел, — вспоминает девушка.
По словам одного из сотрудников правоохранительных органов, путь Жирова начался от медцентра, где он оставил машину, — это удалось установить по камерам. Пройдя около двух кварталов, он открыл стрельбу возле торгового центра. Предположительно, целью Жирова была его жена Галина, но та успела забежать внутрь одного из магазинов и позвать на помощь.
За женщину заступился посетитель, впоследствии получивший ранение, и
Все в шоке
— У нас город маленький, все друг друга знают. Мой папа сразу сказал, что у этого мужчины база или какой-то бизнес, — рассказывает местная жительница Кристина. — Да мы все в шоке, у нас такого не было никогда. У нас тихий город, для нас это настоящий шок. Чтобы такое у нас произошло? В школах показывают, что вот бывает, ходят, стреляют, мы всегда думали: да ладно, у нас город маленький, это нас всегда стороной обходило. Не обошло.
Совершив первое убийство, Владимир Жиров вернулся к медицинскому центру, где оставил машину. Там он застрелил своих знакомых:
— С 2019 года он являлся владельцем гладкоствольного ружья
Из-за чего всё случилось?
Согласно решению суда от 2019 года, в
Претензия Жирова-старшего была в том, что во время бракоразводного процесса его жена Галина сняла со счета нажитые в браке деньги и купила жилье сыну. Таким образом, как считает мужчина, она хотела вывести средства из-под совместного раздела. Тогда суд не удовлетворил иск мужчины.
В августе 2021 года Жиров подал иск к супруге о разделе имущества с требованием выплатить ему часть полученного ею дохода — комиссионного вознаграждения от компании «Mэри Кэй». Суд отказал. Галина тоже подавала на экс-супруга иски с требованием о разделе имущества, в том числе бизнеса, но в суд не явились обе стороны. Из-за этого заявление оставили без рассмотрения.
В мае
Что происходит в городе?
Спустя несколько часов после трагедии в центре города тихо и пустынно. Людей практически нет. Возле того самого ТЦ журналисты 93.RU встречают местных жителей Анастасию и Валеру. По их словам, Крымск — очень тихий город. Случившееся стало шоком абсолютно для всех местных. Особенно возмутила жестокость, с которой Жиров добил охранника.
— Люди-то при чем? — возмущается женщина. — Разбирайся там с женой, остальных зачем трогать.
Все местные в основном пересказывают информацию из пабликов, добавляя красочные подробности. По одной версии, стрельбу начал какой-то парень — приревновал жену, поссорился и попытался убить ее. По другой — убийца имел отношение к недавней перестрелке в Анапе. Якобы несколько дней назад к нему домой пришли отключать свет за неуплату и он напал на полицейских.
— Завтра все в новостях прочитаем, узнаем, как оно было. Пока все в шоке, — отвечает на вопрос о том, что случилось, один из случайных прохожих.
Сидят и плачут
Спустя пару часов мы вновь подходим к месту преступления. Следственные действия уже завершились. О том, что здесь что-то произошло, говорят только обрывки красно-белой ленты, которой было огорожено место, да битые стекла, рассыпанные по всему асфальту. Помимо журналистов к месту подходит пара местных жителей. Их любопытство оказалось сильнее страха.
— Мы сначала думали, что, может, это кто-то из армии вернулся, может, у него крыша поехала, — объясняет местная жительница Кристина. — Я вообще в аптеке работаю, и ко мне постоянно приходят женщины и просят хорошее успокоительное. Потому что муж пришел и у него крыша едет. Женщины говорят: «Я боюсь». Он [муж] на нервах ходит, просыпается среди ночи, его трясет. Страшно. А эти самолеты еще. Ночью страшно спать, когда они просто летают. Лежишь и думаешь, а вдруг это не наши?
По словам Кристины, рядом с ж/д вокзалом есть кафе, где постоянно случаются потасовки и «кого-то убивают». К этому местные давно привыкли. Стрельба в центре города, да еще средь бела дня, это совсем другое. Первым делом многие действительно подумали, что стрелял «какой-то военный, у которого крышу снесло». О том, что конфликт мог случиться из-за бытовых вопросов, никто даже не предполагал. Особенно наших собеседников пугает то, что трагедия прошла совсем близко от них.
— Это просто ужас. В аптеке вообще девочки в шоке, сидят и плачут. Говорят, что он мимо них проходил, они его видели. Свет выключили, двери все закрыли и сидели, потому что было реально страшно, что он туда попрется.