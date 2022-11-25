Трагедия в Крымске: за что 66-летний пенсионер расстрелял трех человек

Вечером 24 ноября вооруженный 66-летний Владимир Жиров открыл стрельбу в центре Крымска возле ТЦ «Славянский». Погибли четыре человека, включая стрелявшего. Еще одного мужчину, который приехал в командировку из Хабаровского края, госпитализировали с ранением.



Журналисты 93.RU тем же вечером отправились в Крымск и узнали обо всём, что там произошло.

Мужчина с ружьем

Около 22:00 на улицах Крымска непривычно пусто: на дорогах почти нет машин, а людей и вовсе по пальцам сосчитать. Возле ТЦ «Славянский», где случилась стрельба, дорога до сих пор перекрыта силовиками. Сам торговый центр — это невысокое, но длинное здание на весь квартал, половина которого не достроена.