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Тема дняИстория военного из НСО на шоу Малахова
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Бросился спасать людей из горящего клуба и погиб: историю военного из НСО рассказали на шоу «Малахов»

Мужчина бросился спасать людей из пожара в клубе в Костроме, но сам не смог выйти

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Военный был ранен в ногу, поэтому его отправили на лечение в Кострому

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Военный из Новосибирской области погиб, спасая людей из горящего клуба в Костроме. Его историю рассказали на одноименном шоу Андрея Малахова.

Как говорится в передаче, Александр Резников в бою носил позывной Тринадцатый, был в Чечне, Сирии, участвовал в специальной операции. Военный был тяжело ранен в ногу, поэтому его отправили на реабилитацию в Кострому. В день пожара в клубе Александр с товарищами поехал в магазин, а на обратном пути они увидели пожар, остановили машину и побежали спасать людей.

— Мы увидели клубы дыма, Санька сказал, что едем туда. Санька забежал в одну дверь, мы с напарником — в другую, я в дыму пытался выхватить людей, цеплял кого-нибудь — выводил, — объяснил Алексей, сослуживец погибшего, на шоу «Малахов».

По словам сослуживца Александра, фасад здания полностью горел, пламя вырывалось наружу через крышу. Спустя некоторое время Алексей понял, что не может найти Александра.

— Я начал звать его по позывному, забегал и орал: «Тринадцатый». Скорее всего, он выйти не смог, потому что был ранен в ногу.

Мужчина носил позывной Тринадцатый, но близкие называли его «тринашка»

Мужчина носил позывной Тринадцатый, но близкие называли его «тринашка»

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По словам жены погибшего Елены Резниковой, за неделю до гибели Александра они расписались. А перед тем как войти в горящее здание, военный снял обручальное кольцо, потому что боялся его потерять. Кольцо жена сохранила и даже принесла на программу.

Сам мужчина был родом из Читы, но жил в Бердске и считал город своим домом, говорит Елена.

Пожар в костромском клубе «Полигон» начался в ночь на субботу, 5 ноября, в результате чего погибли более 10 человек, 250 человек были эвакуированы. Всё, что известно о пожаре, читайте в нашем сюжете.

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