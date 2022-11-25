Бросился спасать людей из горящего клуба и погиб: историю военного из НСО рассказали на шоу «Малахов»

Военный из Новосибирской области погиб, спасая людей из горящего клуба в Костроме. Его историю рассказали на одноименном шоу Андрея Малахова.
Как говорится в передаче, Александр Резников в бою носил позывной Тринадцатый, был в Чечне, Сирии, участвовал в специальной операции. Военный был тяжело ранен в ногу, поэтому его отправили на реабилитацию в Кострому. В день пожара в клубе Александр с товарищами поехал в магазин, а на обратном пути они увидели пожар, остановили машину и побежали спасать людей.
— Мы увидели клубы дыма, Санька сказал, что едем туда. Санька забежал в одну дверь, мы с напарником — в другую, я в дыму пытался выхватить людей, цеплял кого-нибудь — выводил, — объяснил Алексей, сослуживец погибшего, на шоу «Малахов».
По словам сослуживца Александра, фасад здания полностью горел, пламя вырывалось наружу через крышу. Спустя некоторое время Алексей понял, что не может найти Александра.
— Я начал звать его по позывному, забегал и орал: «Тринадцатый». Скорее всего, он выйти не смог, потому что был ранен в ногу.
По словам жены погибшего Елены Резниковой, за неделю до гибели Александра они расписались. А перед тем как войти в горящее здание, военный снял обручальное кольцо, потому что боялся его потерять. Кольцо жена сохранила и даже принесла на программу.
Сам мужчина был родом из Читы, но жил в Бердске и считал город своим домом, говорит Елена.
Пожар в костромском клубе «Полигон» начался в ночь на субботу,