Бросился спасать людей из горящего клуба и погиб: историю военного из НСО рассказали на шоу «Малахов»

Военный из Новосибирской области погиб, спасая людей из горящего клуба в Костроме. Его историю рассказали на одноименном шоу Андрея Малахова.

Как говорится в передаче, Александр Резников в бою носил позывной Тринадцатый, был в Чечне, Сирии, участвовал в специальной операции. Военный был тяжело ранен в ногу, поэтому его отправили на реабилитацию в Кострому. В день пожара в клубе Александр с товарищами поехал в магазин, а на обратном пути они увидели пожар, остановили машину и побежали спасать людей.