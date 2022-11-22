В S7 заявили, что отверстие на самолете не повлияло на безопасность — рейс приземлился в Толмачево

В авиакомпании S7 заявили, что повреждения в фюзеляже, которые обнаружили на самолете, летевшем в Новосибирск из Нижнего Новгорода, не повлияли на безопасность перелета.
Повреждения заметили на послеполетном осмотре
— Обнаружено повреждение в хвостовой части самолета диаметром
Судно отстранили от полетов, проводится расследование причин произошедшего.
Накануне, 21 ноября, стало известно, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное СУТ СК России начали проверку инцидента.
В конце октября летевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Якутске. Это произошло из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.