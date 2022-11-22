20idei
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 4/10
usd 60.74
eur 62.12
Тема дняБеременная третьим пытается вернуть мужа с СВО
Все новости
Все новости

В S7 заявили, что отверстие на самолете не повлияло на безопасность — рейс приземлился в Толмачево

Судно отстранили от полетов

592

Повреждение нашли в негерметичной части фюзеляжа

Поделиться

В авиакомпании S7 заявили, что повреждения в фюзеляже, которые обнаружили на самолете, летевшем в Новосибирск из Нижнего Новгорода, не повлияли на безопасность перелета.

Повреждения заметили на послеполетном осмотре 20 ноября.

— Обнаружено повреждение в хвостовой части самолета диаметром 1 сантиметр. Повреждение расположено в негерметичной части фюзеляжа, на безопасности выполненного рейса это не отразилось, — сообщили НГС в авиакомпании S7.

Судно отстранили от полетов, проводится расследование причин произошедшего.

Накануне, 21 ноября, стало известно, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное СУТ СК России начали проверку инцидента.

В конце октября летевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Якутске. Это произошло из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.

По теме

S7ТолмачевоСамолетАвиакомпания Сибирь
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2