Самолет S7 с повреждениями отстранили от полетов — что не так с судном

В аэропорту Толмачево 20 ноября приземлился самолет авиакомпании S7 («Сибирь») из Нижнего Новгорода с повреждениями в хвостовой части. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.
— По предварительным данным, на послеполетном осмотре самолета Embraer 170, эксплуатируемого авиакомпанией «Сибирь», выполнившего рейс по маршруту Нижний Новгород — Новосибирск, обнаружены повреждения хвостовой части, в связи с чем воздушное судно отстранено от полетов, — говорится в сообщении прокуратуры. Организована проверка исполнения перевозчиком законодательства о безопасности полетов.
По данным Telegram-канала Mash Siberia, при осмотре на самолете обнаружили сантиметровое отверстие, сколы и вмятины. Они могли появиться из-за того, что при заправке на транзитном аэропорте не убрали трос.
— Новосибирским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). По результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.
НГС обратился в авиакомпанию S7, чтобы получить комментарий об инциденте.
В начале ноября самолет S7 вылетел из Новосибирска в Норильск, но не смог приземлиться. Поэтому он сел на запасном аэродроме в Игарке. В авиакомпании объяснили, что произошло.