«Мама лишена прав, папа — наркоман»: что известно о семье 3-летней девочки, погибшей в пожаре

Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту пожара в городе Оби, где погибла
Ночью 18 ноября в многоэтажном доме загорелась квартира, где находились два человека. Прокуратура проверит работу органов профилактики и опеки и попечительства.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мама девочки лишена прав на нее и живет отдельно. Папа был наркоманом. Прокуратура проверит, почему ребенка не забрали.
В отделе опеки и попечительства Оби отказались комментировать начатую проверку и давать характеристику о семье погибшего ребенка. Телефон в опеке бросили.
— Мы не даем комментариев и информацию предоставлять не будем. Это ваша работа, работайте, — сообщили НГС в опеке.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара по статье 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Как уточнили в пресс-службе СК, в ходе расследования будут изучены обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики на предмет халатного отношения к служебным обязанностям.