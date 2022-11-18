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Тема дняЧто известно о семье погибшей 3-летней девочки
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«Мама лишена прав, папа — наркоман»: что известно о семье 3-летней девочки, погибшей в пожаре

Прокуратура проверит органы опеки

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Пожар начался ночью 18 ноября

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Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту пожара в городе Оби, где погибла 3-летняя девочка и ее папа.

Ночью 18 ноября в многоэтажном доме загорелась квартира, где находились два человека. Прокуратура проверит работу органов профилактики и опеки и попечительства.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, мама девочки лишена прав на нее и живет отдельно. Папа был наркоманом. Прокуратура проверит, почему ребенка не забрали.

В отделе опеки и попечительства Оби отказались комментировать начатую проверку и давать характеристику о семье погибшего ребенка. Телефон в опеке бросили.

— Мы не даем комментариев и информацию предоставлять не будем. Это ваша работа, работайте, — сообщили НГС в опеке.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара по статье 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Как уточнили в пресс-службе СК, в ходе расследования будут изучены обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики на предмет халатного отношения к служебным обязанностям.

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