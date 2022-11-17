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Гиркина, Дубинского и Харченко заочно приговорили к пожизненному сроку по делу о сбитом малазийском «Боинге»

Они признаны виновными в уничтожении самолета MH17 и гибели 298 пассажиров

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Суд признал, что Игорь Гиркин, будучи министром обороны ДНР, непосредственно отвечал за действия своих подчиненных

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Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению. Они признаны виновными к причастности к катастрофе малазийского Boeing MH17, которая произошла 17 июля 2014 года.

Суд установил, что Гиркин, будучи министром обороны ДНР непосредственно отвечал за действия своих подчиненных, Дубинский участвовал в доставке, транспортировке, задействовании и выводе вооружения с места преступления, а Харченко исполнял задания своего командира Дубинского и причастен к фактическому исполнению доказанных деяний.

Кроме того, осужденные должны выплатить родным погибших по меньшей мере 16 млн евро.

Еще одного обвиняемого россиянина, Олега Пулатова, суд признал невиновным.

Ранее суд в Гааге признал, что малазийский «Боинг» сбили над Донбассом из зенитного ракетного комплекса.

BoeingБоингСудГаага
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