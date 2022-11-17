Гиркина, Дубинского и Харченко заочно приговорили к пожизненному сроку по делу о сбитом малазийском «Боинге»

Кроме того, осужденные должны выплатить родным погибших по меньшей мере 16 млн евро.

Еще одного обвиняемого россиянина, Олега Пулатова, суд признал невиновным.



Ранее суд в Гааге признал, что малазийский «Боинг» сбили над Донбассом из зенитного ракетного комплекса.