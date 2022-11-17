На видео попал момент наезда на 15-летнего подростка под Новосибирском

Утром 17 ноября в Бердске водитель автомобиля «Тойота» сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Мальчика доставили в больницу.
За рулем тойоты находился 53-летний водитель. По данным ГИБДД, он был трезв.
— В 7:55 на территории города Бердска водитель 1969 года двигался по улице Спортивная со стороны автодороги Р-256 в сторону улицы Островского. У дома на улице Ленина, 136 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо в зоне регулируемого пешеходного перехода — сообщили в отделе пропаганде ГИБДД по Новосибирской области.
Мальчик получил травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.
В октябре НГС писал о том, что в Новосибирске автомобиль сбил слабослышашего подростка, у которого в голове установлен имплант. Этот момент попал на видео.