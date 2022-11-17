На видео попал момент наезда на 15-летнего подростка под Новосибирском

Мальчик получил травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.



В октябре НГС писал о том, что в Новосибирске автомобиль сбил слабослышашего подростка, у которого в голове установлен имплант. Этот момент попал на видео.