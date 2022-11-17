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На видео попал момент наезда на 15-летнего подростка под Новосибирском

Мальчика доставили в больницу с травмами

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В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД

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Утром 17 ноября в Бердске водитель автомобиля «Тойота» сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Мальчика доставили в больницу.

За рулем тойоты находился 53-летний водитель. По данным ГИБДД, он был трезв.

— В 7:55 на территории города Бердска водитель 1969 года двигался по улице Спортивная со стороны автодороги Р-256 в сторону улицы Островского. У дома на улице Ленина, 136 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо в зоне регулируемого пешеходного перехода — сообщили в отделе пропаганде ГИБДД по Новосибирской области.

Мальчик получил травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

В октябре НГС писал о том, что в Новосибирске автомобиль сбил слабослышашего подростка, у которого в голове установлен имплант. Этот момент попал на видео.

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