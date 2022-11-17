Огонь вспыхнул под капотом грузовой машины на Гоголя — фото с места

Утром 17 ноября в Новосибирске на улице Гоголя загорелась грузовая «Газель». Огонь охватил капот и кабину грузовика.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, спасатели выехали на место в 09:09.
— Было установлено, что горит кабина грузового автомобиля «Газель», водитель на месте вызова не пострадал, — сообщили в МЧС.
В 09:17 ликвидировали открытое горение.
— Огнем повреждена кабина на площади 2 квадратных метра, — добавили в пресс-службе.
Вчера вечером, 16 ноября, в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. Загорелось четырехэтажное заброшенное здание РОВД. Фотограф НГС побывал на месте — публикуем кадры пожара.