20idei
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 3/10
usd 60.35
eur 62.67
Тема дняКак купить Lexus и BMW по параллельному импорту
Все новости
Все новости

Огонь вспыхнул под капотом грузовой машины на Гоголя — фото с места

Водитель «Газели» не пострадал

414
ds

Инцидент произошел около 9 часов утра

Поделиться

Утром 17 ноября в Новосибирске на улице Гоголя загорелась грузовая «Газель». Огонь охватил капот и кабину грузовика.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, спасатели выехали на место в 09:09.

— Было установлено, что горит кабина грузового автомобиля «Газель», водитель на месте вызова не пострадал, — сообщили в МЧС.

В 09:17 ликвидировали открытое горение.

Открытое горение ликвидировали за несколько минут

Открытое горение ликвидировали за несколько минут

Поделиться

— Огнем повреждена кабина на площади 2 квадратных метра, — добавили в пресс-службе.

Вчера вечером, 16 ноября, в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. Загорелось четырехэтажное заброшенное здание РОВД. Фотограф НГС побывал на месте — публикуем кадры пожара.

МЧСМашинаОгонь
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2