17 пропавших моряков с крейсера «Москва» признали погибшими

Крейсер ввели в эксплуатацию в 1982 году под именем «Слава», а в 1996 году переименовали в «Москву». Сейчас крейсер в том числе известен по интернет-мему про «русский военный корабль» — о ситуации на острове Змеиный, которая произошла в ходе военного конфликта на Украине. Мы говорили с теми, кто раньше служил на «Москве», и попытались разобраться, как устроен корабль и отчего он мог загореться.

