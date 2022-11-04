17 пропавших моряков с крейсера «Москва» признали погибшими
Судя по срокам рассмотрения дел, членов экипажа признали умершими не в ходе боевых действий
Нахимовский суд Севастополя признал 17 пропавших моряков с крейсера «Москва» погибшими. Все дела о пропавших моряках рассматривались в закрытом режиме, заявителями по каждому делу выступал командир воинской части крейсера «Москва» и родственники моряков.
Судя по срокам, в которые суд рассмотрел дела, моряков признали умершими не в результате боевых действий. В статье 45 Гражданского кодекса говорится о том, что военнослужащие или иные граждане, пропавшие без вести в связи с боевыми действиями, могут считаться погибшими спустя два года со дня окончания военных действий. В случаях же, когда гражданин пропал «при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая», погибшим его можно объявить спустя шесть месяцев.
Крейсер «Москва» затонул 13 апреля — по данным Минобороны, на борту произошел пожар, из-за которого сдетонировал боезапас. Официальная причина пожара так и не была названа.
— При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул, — говорилось в первом сообщении ведомства.
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В Минобороны также рассказали, что в результате происшествия погиб 1 военнослужащий — старший мичман Иван Вахрушев. 27 членов экипажа пропали без вести, остальные 396 человек были эвакуированы на другие корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.
Крейсер ввели в эксплуатацию в 1982 году под именем «Слава», а в 1996 году переименовали в «Москву». Сейчас крейсер в том числе известен по интернет-мему про «русский военный корабль» — о ситуации на острове Змеиный, которая произошла в ходе военного конфликта на Украине. Мы говорили с теми, кто раньше служил на «Москве», и попытались разобраться, как устроен корабль и отчего он мог загореться.