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17-летний парень спасал друга, провалившегося под лед, и утонул в Каменке

Следователи начали проверку

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Инцидент произошел сегодня ночью

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Следователи города Обь проводят доследственную проверку после гибели 17-летнего подростка. Парень провалился под лед и утонул.

Это случилось сегодня ночью, 3 ноября, в Каменке. По предварительным данным, компания подростков ночью была на берегу водоема.

— Совершеннолетний парень прогуливался по льду, в какой-то момент он провалился, а друзья бросились его спасать. В результате 17-летний подросток погиб, — пояснили в СК.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

— Следственные органы СК России по Новосибирской области обращают внимание жителей региона на то, что жизнь несовершеннолетних зависит от степени надлежащего присмотра за ними взрослых! — напомнили следователи.

В конце июня в Ине в Новосибирске утонул 9-летний мальчик. Его тело не могли найти несколько часов.

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