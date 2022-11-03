17-летний парень спасал друга, провалившегося под лед, и утонул в Каменке
Следователи начали проверку
Следователи города Обь проводят доследственную проверку после гибели
Это случилось сегодня ночью, 3 ноября, в Каменке. По предварительным данным, компания подростков ночью была на берегу водоема.
— Совершеннолетний парень прогуливался по льду, в какой-то момент он провалился, а друзья бросились его спасать. В результате
По результатам проверки примут процессуальное решение.
— Следственные органы СК России по Новосибирской области обращают внимание жителей региона на то, что жизнь несовершеннолетних зависит от степени надлежащего присмотра за ними взрослых! — напомнили следователи.
В конце июня в Ине в Новосибирске утонул