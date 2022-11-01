20idei
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 5/10
usd 61.62
eur 61.12
Тема дняКогда откроют «Спортивную»
Все новости
Все новости

На улице в Новосибирске нашли тело мужчины — на месте работала скорая

Следователи проводят проверку

399
ds

Следователи проводят осмотр места происшествия

Поделиться

1 ноября в Новосибирске очевидцы обнаружили мертвого пожилого мужчину. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел на пересечении улиц Кирова и Дунайской в Октябрьском районе Новосибирска.

На размещенной в паблике фотографии видно, что на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи. Тело накрыли пеленкой.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, мужчине было 84 года.

— Обнаружено тело мужчины, 1938 года рождения. Следователями проводится осмотр места происшествия. Следственным отделом по Октябрьскому району проводится доследственная проверка, — сообщили в ведомстве.

В конце сентября в Новосибирске под окнами многоэтажки на Красном проспекте обнаружили тело 35-летней женщины. Она выпала с 24-го этажа здания.

По теме

Октябрьский районСледователиТело
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2