На улице в Новосибирске нашли тело мужчины — на месте работала скорая
Следователи проводят проверку
1 ноября в Новосибирске очевидцы обнаружили мертвого пожилого мужчину. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел на пересечении улиц Кирова и Дунайской в Октябрьском районе Новосибирска.
На размещенной в паблике фотографии видно, что на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи. Тело накрыли пеленкой.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, мужчине было 84 года.
— Обнаружено тело мужчины, 1938 года рождения. Следователями проводится осмотр места происшествия. Следственным отделом по Октябрьскому району проводится доследственная проверка, — сообщили в ведомстве.
В конце сентября в Новосибирске под окнами многоэтажки на Красном проспекте обнаружили тело 35-летней женщины. Она выпала с 24-го этажа здания.