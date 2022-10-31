Сибирячка получила 440 тысяч за несуществующего ребенка — возбуждено уголовное дело
Женщину обвиняют в мошенничестве с соцвыплатами
Жительница Новосибирской области стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве при получении социальных выплат. Нарушения выявила прокуратура во время проверки в Центре социальной поддержки населения Новосибирской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сотрудники прокуратуры проверяли законность расходования бюджетных денежных средств на выплаты, связанные с рождением ребенка.
Ведомство установило, что женщина передала в Центр социальной поддержки населения региона фиктивное свидетельство о рождении ребенка. На основании поддельного документа ей с июня 2020 года по январь 2022 года перечислили социальные выплаты на сумму более 440 тысяч рублей.
— В ходе прокурорской проверки вышеуказанные обстоятельства были вскрыты, и материалы направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, — указано в сообщении.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Расследование дела находится под контролем прокуратуры.
В начале октября в Новосибирске полицейские задержали трио автоподставщиков. Они инсценировали столкновение легковушки и грузовика для получения страховых выплат.