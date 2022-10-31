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Сибирячка получила 440 тысяч за несуществующего ребенка — возбуждено уголовное дело

Женщину обвиняют в мошенничестве с соцвыплатами

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Жительница Новосибирска получала полтора года соцвыплаты за несуществующего ребенка

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Жительница Новосибирской области стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве при получении социальных выплат. Нарушения выявила прокуратура во время проверки в Центре социальной поддержки населения Новосибирской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры проверяли законность расходования бюджетных денежных средств на выплаты, связанные с рождением ребенка.

Ведомство установило, что женщина передала в Центр социальной поддержки населения региона фиктивное свидетельство о рождении ребенка. На основании поддельного документа ей с июня 2020 года по январь 2022 года перечислили социальные выплаты на сумму более 440 тысяч рублей.

— В ходе прокурорской проверки вышеуказанные обстоятельства были вскрыты, и материалы направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, — указано в сообщении.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Расследование дела находится под контролем прокуратуры.

В начале октября в Новосибирске полицейские задержали трио автоподставщиков. Они инсценировали столкновение легковушки и грузовика для получения страховых выплат.

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