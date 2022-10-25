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В Барабинске в лобовом ДТП с участием BMW X5 погибли два человека — фото с места трагедии

А аварии погибли двое мужчин

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ДТП произошло в центре Барабинска

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25 октября в центре Барабинска произошло смертельное ДТП. Как сообщили НГС в пресс-службе регионального ГУ МВД, по предварительной информации, столкнулись автомобили BMW Х5 и Nissan Tiida.

— В результате ДТП от полученных травм скончались 24-летний водитель и 40-летний пассажир автомобиля Nissan Tiida. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — отметили в ведомстве.

Погибли водитель и пассажир Nissan Tiida

Погибли водитель и пассажир Nissan Tiida

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Как сообщил источник НГС в правоохранительных органах, ДТП произошло около 22:00 в центре Барабинска. На место выехала оперативная группа. О травмах водителя внедорожника не сообщается.

Ранее в Новосибирской области два человека погибли из-за лобового столкновения двух фур на трассе.

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