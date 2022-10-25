В Барабинске в лобовом ДТП с участием
BMW X5 погибли два человека — фото с места трагедии
А аварии погибли двое мужчин
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25 октября в центре Барабинска произошло смертельное ДТП. Как сообщили НГС в пресс-службе регионального ГУ МВД, по предварительной информации, столкнулись автомобили
— В результате ДТП от полученных травм скончались
Как сообщил источник НГС в правоохранительных органах, ДТП произошло около 22:00 в центре Барабинска. На место выехала оперативная группа. О травмах водителя внедорожника не сообщается.
Ранее в Новосибирской области два человека погибли из-за лобового столкновения двух фур на трассе.