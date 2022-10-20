Брендированный грузовик Wildberries попал в смертельную аварию на трассе в НСО: фото с разбросанными товарами

Двое человек погибли из-за лобового столкновения двух фур — в ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии в Новосибирской области. ДТП произошло сегодня, 20 октября, около 06:00 на трассе Р-254 «Иртыш» в Татарском районе. Один из грузовиков был брендирован логотипом Wildberries — на фото с места ДТП попали разбросанные посылки.

— Водитель-мужчина, на вид 40–45 лет (личность уточняется), управляя автомобилем Skania с полуприцепом, двигался со стороны Новосибирска в сторону Омска. При неустановленных на данный момент обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем MAN с полуприцепом под управлением 34-летнего водителя, — объяснили в ГИБДД Новосибирской области.