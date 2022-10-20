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Тема дняГрузовик Wildberries попал в смертельное ДТП
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Брендированный грузовик Wildberries попал в смертельную аварию на трассе в НСО: фото с разбросанными товарами

В аварию попали две фуры, одна из них выехала на встречную полосу

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От машин осталась лишь груда металла

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Двое человек погибли из-за лобового столкновения двух фур — в ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии в Новосибирской области. ДТП произошло сегодня, 20 октября, около 06:00 на трассе Р-254 «Иртыш» в Татарском районе. Один из грузовиков был брендирован логотипом Wildberries — на фото с места ДТП попали разбросанные посылки.

— Водитель-мужчина, на вид 40–45 лет (личность уточняется), управляя автомобилем Skania с полуприцепом, двигался со стороны Новосибирска в сторону Омска. При неустановленных на данный момент обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем MAN с полуприцепом под управлением 34-летнего водителя, — объяснили в ГИБДД Новосибирской области.

Погибли — водитель Skania и пассажир MAN. Пострадал водитель MAN.


— Из-за ДТП на участке дороги было затруднено движение автотранспорта. На данный момент движение автомобилей восстановлено в оба направления, — добавили в ведомстве.

Как выглядело место ДТП, когда прибыли спасатели, можно посмотреть здесь.

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