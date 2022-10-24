«Такое нужно карать жестко»: новосибирский депутат Госдумы призвал задержать Красовского за высказывание о детях Украины
Парламентарий призвал осудить журналиста RT Антона Красовского «по максимальной строгости закона»
Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Дмитрий Савельев раскритиковал высказывание журналиста RT Антона Красовского после высказывания последнего «топить и сжигать украинских детей». Речь идет о заявлении ведущего в авторской программе Красовского «Антонимы», на которой гостем был писатель Сергей Лукьяненко.
Заявление парламентария опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».
По мнению парламентария, высказывание журналиста является «чудовищной провокацией», а сам Красовский должен быть «немедленно задержан и в кратчайшие сроки осужден по максимальной строгости закона».
— Человек, произнесший такие слова, как «топить детей», «забивать в хату и сжечь», на мой взгляд, предал всех нас, предал Родину, народ, сражающийся за право на жизнь для российского и украинского народов, а по большому счету — за право на свободную жизнь для всей нашей цивилизации, — написал депутат.
Дмитрий Савельев подчеркнул, что журналист RT подарил врагу «настоящую информационную ядерную бомбу».
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— И такое нужно карать немедленно и предельно жестко», — сказал депутат.
Стоит добавить, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания Антона Красовского. Телеканал RT остановил сотрудничество с журналистом.