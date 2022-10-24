«Такое нужно карать жестко»: новосибирский депутат Госдумы призвал задержать Красовского за высказывание о детях Украины

По мнению парламентария, высказывание журналиста является «чудовищной провокацией», а сам Красовский должен быть «немедленно задержан и в кратчайшие сроки осужден по максимальной строгости закона».



— Человек, произнесший такие слова, как «топить детей», «забивать в хату и сжечь», на мой взгляд, предал всех нас, предал Родину, народ, сражающийся за право на жизнь для российского и украинского народов, а по большому счету — за право на свободную жизнь для всей нашей цивилизации, — написал депутат.

