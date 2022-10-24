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Спецоперация на Украине

СКР заинтересовался словами журналиста RT Антона Красовского о том, что украинских детей «надо топить»

Телеканал уже приостановил сотрудничество с Антоном Красовским

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Пока неизвестно, вернется ли Антон Красовский в эфир RT

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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания ведущего RT Антона Красовского, призвавшего в эфире топить и сжигать украинских детей. Фраза прозвучала в авторской программе Красовского «Антонимы», на которой гостем был писатель Сергей Лукьяненко. В эфире Лукьяненко рассказал, что в 1980 году, когда ему было 12 лет, он оказался на Украине и столкнулся с антирусскими высказываниями сверстников. В ответ на это Красовский заявил:

— Прям топить этих детей надо. Сказал, что москали оккупировали, — сразу бросаешь в реку с бурным течением.

Лукьяненко попытался возразить, но не был услышан.

В комментарии «Подъему» Сергей Лукьяненко сказал, что Красовский выразился очень провокативно, но такое нельзя допускать даже в рамках провокативного высказывания.

— Это пусть будет на его совести, — заметил писатель.

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Позднее телеканал RT остановил сотрудничество с Красовским. Об этом сегодня написала в телеграм-канале главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Как отметила Симоньян, высказывание журналиста «дико и омерзительно», но у Красовского есть шанс объясниться, «каким временным помешательством» были вызваны его слова. Она подчеркнула, что на данный момент останавливает сотрудничество с журналистом, поскольку коллектив телеканала не допускает возможности того, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то способен разделять подобную дичь».

Красовский в свою очередь написал, что ему «неловко», потому что он «не увидел этой границы про детей».

Журналист попросил прощения у всех, «кто обалдел от этого», а также у Маргариты Симоньян. Вернется ли Красовский в эфир, пока неизвестно.

Александр БастрыкинСпецоперацияСледкомRTАнтон Красовский
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