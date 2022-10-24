СКР заинтересовался словами журналиста RT Антона Красовского о том, что украинских детей «надо топить»

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания ведущего RT Антона Красовского, призвавшего в эфире топить и сжигать украинских детей. Фраза прозвучала в авторской программе Красовского «Антонимы», на которой гостем был писатель Сергей Лукьяненко. В эфире Лукьяненко рассказал, что в 1980 году, когда ему было 12 лет, он оказался на Украине и столкнулся с антирусскими высказываниями сверстников. В ответ на это Красовский заявил:

