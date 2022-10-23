«А если бы шел человек?»: кирпичи падают на машины, березы — на дорогу: что ветер натворил в Новосибирске

Новосибирск накрыл сильнейший ветер — его скорость достигает 28 м/с . Порывы срывают вывески, валят деревья, а на Станционной, 8 в буквальном смысле без крыши над головой остались жители общежития.

Что происходит сейчас в Новосибирске, показываем в коротком видео, а также на фото и роликах наших читателей.