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Сорвало крышу общежития

«А если бы шел человек?»: кирпичи падают на машины, березы — на дорогу: что ветер натворил в Новосибирске

Лучше сегодня остаться дома

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Ураган сильно осложнил жизнь новосибирцам

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Новосибирск накрыл сильнейший ветер — его скорость достигает 28 м/с. Порывы срывают вывески, валят деревья, а на Станционной, 8 в буквальном смысле без крыши над головой остались жители общежития.

Что происходит сейчас в Новосибирске, показываем в коротком видео, а также на фото и роликах наших читателей.

Утро началось с происшествия на Станционной, 8 — с общежития сорвало крышу. К счастью, никто из людей не пострадал. Но жителей эвакуировали и будут расселять в маневренный фонд.

В городе сегодня много машин пострадало от урагана.

— Наш дом на улице 25 лет Октября, 25 находится в аварийном состоянии, все бездействуют. Крышу должны были сделать 3 года назад, фасад обваливается, — недовольна жительница дома. — Сегодня упала штукатурка на автомобиль. А если б из подъезда выходил человек?

Автомобиль получил повреждения

Автомобиль получил повреждения

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Дом на улице 25 лет Октября, 25 не выдержал натиска

Дом на улице 25 лет Октября, 25 не выдержал натиска

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На улице Котовского одному из водителей очень повезло: падающая на дорогу береза не задела его транспорт. Но проезд перекрыла.

Рано утром на Крылова дерево повредило автомобили.

— На Крылова, 67 дерево упало, под ним — три машины. Что интересно, 28 сентября тут уже падало соседнее дерево, тоже на машины, службы приезжали, спилили только то, что упало, а остальные аварийные деревья так и оставили. Авось, устоят. Не устояли, — прислала фото в редакцию читательница.

Дерево упало, еще когда было темно

Дерево упало, еще когда было темно

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Не выдержало натиска ветра

Не выдержало натиска ветра

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Повреждения получают и объекты общепита.

В Первомайском районе дерево упало в парке

В Первомайском районе дерево упало в парке

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Сорвало вывеску пекарни на Ленина

Сорвало вывеску пекарни на Ленина

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Пострадала кровля школы № 18 в Мочище.

Лесное шоссе — деревья тоже падают

Лесное шоссе — деревья тоже падают

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Что сейчас происходит в городе, мы показываем в нашей онлайн-трансляции. Также юрист посоветовал, что делать, если на машину упало дерево.

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ВетерСорвало крышуУраган
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