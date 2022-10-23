«А если бы шел человек?»: кирпичи падают на машины, березы — на дорогу: что ветер натворил в Новосибирске
Лучше сегодня остаться дома
Новосибирск накрыл сильнейший ветер — его скорость достигает
Что происходит сейчас в Новосибирске, показываем в коротком видео, а также на фото и роликах наших читателей.
Утро началось с происшествия на Станционной, 8 — с общежития сорвало крышу. К счастью, никто из людей не пострадал. Но жителей эвакуировали и будут расселять в маневренный фонд.
В городе сегодня много машин пострадало от урагана.
— Наш дом на улице 25 лет Октября, 25 находится в аварийном состоянии, все бездействуют. Крышу должны были сделать 3 года назад, фасад обваливается, — недовольна жительница дома. — Сегодня упала штукатурка на автомобиль. А если б из подъезда выходил человек?
На улице Котовского одному из водителей очень повезло: падающая на дорогу береза не задела его транспорт. Но проезд перекрыла.
Рано утром на Крылова дерево повредило автомобили.
— На Крылова, 67 дерево упало, под ним — три машины. Что интересно, 28 сентября тут уже падало соседнее дерево, тоже на машины, службы приезжали, спилили только то, что упало, а остальные аварийные деревья так и оставили. Авось, устоят. Не устояли, — прислала фото в редакцию читательница.
Повреждения получают и объекты общепита.
Пострадала кровля школы
Что сейчас происходит в городе, мы показываем в нашей онлайн-трансляции. Также юрист посоветовал, что делать, если на машину упало дерево.