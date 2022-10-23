В городе ураган: что делать, если на машину упало дерево, — инструкция от юриста

На Новосибирск обрушился сильный ветер: с домов срывает кровлю, падают деревья, а машины оказываются под завалами. НГС узнал у Анастасии Павленко, практикующего юриста и директора юридической компании, что делать, если на автомобиль упало дерево, шифер, строительный мусор или даже крыша общежития.



Первое, что советует сделать юрист, — позвонить в полицию и составить протокол осмотра места происшествия. В нем необходимо указать, из-за чего возникли повреждения и какие они.