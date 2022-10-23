20idei
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 3/10
usd 61.20
eur 59.84
СрочноБез света почти 15 тысяч человек
Все новости
Все новости
Сорвало крышу общежития

В городе ураган: что делать, если на машину упало дерево, — инструкция от юриста

НГС узнал, как потребовать компенсацию

1 563
ds

Если машина оказалась под завалами, то пострадавший может получить компенсацию

Поделиться

На Новосибирск обрушился сильный ветер: с домов срывает кровлю, падают деревья, а машины оказываются под завалами. НГС узнал у Анастасии Павленко, практикующего юриста и директора юридической компании, что делать, если на автомобиль упало дерево, шифер, строительный мусор или даже крыша общежития.

Первое, что советует сделать юрист, — позвонить в полицию и составить протокол осмотра места происшествия. В нем необходимо указать, из-за чего возникли повреждения и какие они.

После владелец поврежденной машины должен понять, кто отвечает за данную территорию, например: ЖЭУ, ТСЖ или районная администрация. Необходимо пригласить представителя этой организации на осмотр, если это не удалось, то уведомить их по факту.

Доказать, что на вашу машину что-то упало, поможет видеозапись. Стоит снять видео с места происшествия и позвонить двум-трем знакомым, чтобы они приехали и увидели последствия.

После оценки ущерба, пострадавший должен обратиться к виновнику (ЖЭУ, ТСЖ или районной администрации) с требованием выплатить ущерб. Если же ущерб оплачивать отказываются, то пострадавший должен написать претензию и отдать виновнику под подпись.

Если же виновник отказывается возмещать ущерб даже на письменную претензию, то надо обратиться в суд.

Кроме того, Анастасия Павленко отметила, что претензию можно составить, даже если рядом с местом парковки было предупреждение: например, табличка «снег — машины не ставить».

— Вы в любом случае имеете право на возмещение убытков, но суд учтет, что есть и ваша вина (легкомыслие или неосмотрительность), тогда суд может уменьшить размер взыскиваемого ущерба, — отметила юрист.

Всё, что произошло в городе из-за бушующей стихии, мы рассказываем в режиме онлайн.

По теме

Упала крышаУпало дерево
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2