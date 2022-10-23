В городе ураган: что делать, если на машину упало дерево, — инструкция от юриста
НГС узнал, как потребовать компенсацию
На Новосибирск обрушился сильный ветер: с домов срывает кровлю, падают деревья, а машины оказываются под завалами. НГС узнал у Анастасии Павленко, практикующего юриста и директора юридической компании, что делать, если на автомобиль упало дерево, шифер, строительный мусор или даже крыша общежития.
Первое, что советует сделать юрист, — позвонить в полицию и составить протокол осмотра места происшествия. В нем необходимо указать, из-за чего возникли повреждения и какие они.
После владелец поврежденной машины должен понять, кто отвечает за данную территорию, например: ЖЭУ, ТСЖ или районная администрация. Необходимо пригласить представителя этой организации на осмотр, если это не удалось, то уведомить их по факту.
Доказать, что на вашу машину что-то упало, поможет видеозапись. Стоит снять видео с места происшествия и позвонить двум-трем знакомым, чтобы они приехали и увидели последствия.
После оценки ущерба, пострадавший должен обратиться к виновнику (ЖЭУ, ТСЖ или районной администрации) с требованием выплатить ущерб. Если же ущерб оплачивать отказываются, то пострадавший должен написать претензию и отдать виновнику под подпись.
Если же виновник отказывается возмещать ущерб даже на письменную претензию, то надо обратиться в суд.
Кроме того, Анастасия Павленко отметила, что претензию можно составить, даже если рядом с местом парковки было предупреждение: например, табличка «снег — машины не ставить».
— Вы в любом случае имеете право на возмещение убытков, но суд учтет, что есть и ваша вина (легкомыслие или неосмотрительность), тогда суд может уменьшить размер взыскиваемого ущерба, — отметила юрист.
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