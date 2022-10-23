Крышу общежития сорвало на площади Энергетиков. Под завалами — машины
О пострадавших людях не сообщается
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Крышу сорвало со здания на Станционной, 8 в Новосибирске напротив площади Энергетиков. Инцидент произошел сегодня, 23 октября, около 08:00.
— Люди вроде не пострадали. Под завалами — как минимум 20 машин, — сообщил в редакцию читатель Рамил Халилов.
Обновлено: по уточненной информации нашего корреспондента с места, под завалами — только 5 автомобилей.
В ГУ МЧС по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позже. О пострадавших людях пока не сообщается.
Мы ведем онлайн-трансляцию с места событий.