ФСБ назвала имя организатора взрыва на Крымском мосту
Из 12 участников подготовки к теракту, по словам силовиков, задержаны восемь
Организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ. Установлены 12 соучастников подготовки теракта на Крымском мосту, восемь из них задержаны.
Бомба для взрыва на Крымском мосту была закамуфлирована в рулоны с пленкой. Взрывчатка, примененная на мосту, была отправлена из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению, говорится в сообщении. При этом накануне болгарское правительство, ссылаясь на итоги расследования своих спецслужб, заявило, что грузовик, взорванный на Крымском мосту, никогда не был на территории страны.
Из сообщения ФСБ следует, что контроль за передвижением груза, который взорвали на Крымском мосту, по всему маршруту осуществлял сотрудник ГУР Минобороны Украины, представлявшийся участникам схемы как «Иван Иванович». Для координации он использовал виртуальный анонимный номер, приобретенный в интернете.
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября, в результате загорелись семь цистерн с топливом, которые вез грузовой поезд. Погибли четыре человека, в том числе гиды и авторы исторических фильмов из Петербурга Эдуард Чучакин и Зоя Сафронова и судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Владимир Путин назвал происшествие терактом.