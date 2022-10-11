«Вы едете по краю обрыва, вокруг тьма и море». Репортаж с Крымского моста. Показываем, как он выглядит сейчас

Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв. По официальной версии СК РФ, там «произошел подрыв грузового автомобиля». В ведомстве уже назвали случившееся терактом, в результате которого погибли пять человек.



Взрыв повредил два пролета автомобильной части моста, которые обрушились в воду, и семь цистерн с топливом. До самого вечера движение там было закрыто. Машины вновь поехали по мосту лишь вечером.

