«Тело было без сознания»: появились новые подробности странного инцидента на Пермитина

— Я в ДПС звонил, они как бы выслушали меня, и всё. Ничего нет, ничего не происходит. Я всё видел. Я ехал за этой машиной, которая произвела наезд. Я там видел, как человек летел, я всё видел, как его потом этот водитель к себе в машину [грузил]. Тело было без сознания, 100%, женщина была. Помогал водителю прохожий, не тот, кто с ним в машине ехал. Погрузили тело в машину, она развернулась и уехала. Два дня прошло, никто мне не звонил, не писал, — говорит Максим Плахотин.