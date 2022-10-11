«Тело было без сознания»: появились новые подробности странного инцидента на Пермитина
Свидетель обратился в полицию, но его до сих пор не допросили
Житель Новосибирска Максим Плахотин рассказал НГС, что стал свидетелем происшествия на улице Пермитина. Он утверждает, что автомобиль сбил человека, после чего двое погрузили пострадавшего в салон и машина уехала.
По словам свидетеля, предположительно, судя по кузову и очертанию двойных головных фар, наезд на пешехода совершил водитель внедорожника Lexus LX 470 второго поколения характерного цвета «слоновая кость». Свидетель рассказал, что сразу позвонил в полицию, сообщил всю информацию, но до сих пор ему никто не перезвонил и никаких следственных действий проведено не было.
— Я в ДПС звонил, они как бы выслушали меня, и всё. Ничего нет, ничего не происходит. Я всё видел. Я ехал за этой машиной, которая произвела наезд. Я там видел, как человек летел, я всё видел, как его потом этот водитель к себе в машину [грузил]. Тело было без сознания, 100%, женщина была. Помогал водителю прохожий, не тот, кто с ним в машине ехал. Погрузили тело в машину, она развернулась и уехала. Два дня прошло, никто мне не звонил, не писал, — говорит Максим Плахотин.
Известны и предварительные цифры и буквы основного поля госномера машины — А414ОС. Согласно базе Российского союза автостраховщиков, за таким номером в сочетании с кодом региона 154 действительно числится автомобиль Lexus LX, последний страхователь по ОСАГО — некий Андрей Николаевич 1966 года рождения (фамилия не указана).
— Пока ничего неизвестно, — кратко прокомментировали обращение свидетеля в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области и предложили написать запрос. При этом полиция ранее сама же просила звонить всем очевидцам по телефонам 112 или 102.
Подробнее о том, как происшествие попало на видео, читайте тут.