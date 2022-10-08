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Спецоперация на Украине

Города и села в Белгородской области обстреляли более шести раз за день. Ранена 16-летняя девушка

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков

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К местам обстрелов съезжаются экстренные службы

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Сегодня, 8 октября, Белгородскую область несколько раз обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадали села Щетиновка, Бюрич и Тишанка, хутор Тополи, а также города Шебекино и Грайворон. В трех случаях губернатор прямо называет ВСУ как виновника обстрелов.

— Есть разрушения в центре города, в том числе старый детский сад, который был закрыт. Место оцеплено, — сообщил губернатор о последнем в своем Telegram-канале.

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Известно о двоих раненых: это житель Щетиновки и 16-летняя девушка из Бюрича. Ими занимаются медики. Также на местах работают сотрудники администраций, МЧС, полиции и других оперативных служб.

— Возвращался из Валуек. Услышал разрывы. Начался обстрел окраины города Шебекино. Есть повреждение линии электропередач. Проговорил с жителями близлежащих домов. Попросил их на время выехать и вернуться, когда будут устранены последствия, — так Гладков прокомментировал один из обстрелов.

ОбстрелПострадалРаненСелоЭкстренные службыГородБелгородская областьВСУСпецоперация на Украине
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