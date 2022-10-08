Города и села в Белгородской области обстреляли более шести раз за день. Ранена 16-летняя девушка

— Возвращался из Валуек. Услышал разрывы. Начался обстрел окраины города Шебекино. Есть повреждение линии электропередач. Проговорил с жителями близлежащих домов. Попросил их на время выехать и вернуться, когда будут устранены последствия, — так Гладков прокомментировал один из обстрелов.