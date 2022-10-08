Города и села в Белгородской области обстреляли более шести раз за день. Ранена
16-летняя девушка
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Сегодня, 8 октября, Белгородскую область несколько раз обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Пострадали села Щетиновка, Бюрич и Тишанка, хутор Тополи, а также города Шебекино и Грайворон. В трех случаях губернатор прямо называет ВСУ как виновника обстрелов.
— Есть разрушения в центре города, в том числе старый детский сад, который был закрыт. Место оцеплено, — сообщил губернатор о последнем в своем Telegram-канале.
Известно о двоих раненых: это житель Щетиновки и
— Возвращался из Валуек. Услышал разрывы. Начался обстрел окраины города Шебекино. Есть повреждение линии электропередач. Проговорил с жителями близлежащих домов. Попросил их на время выехать и вернуться, когда будут устранены последствия, — так Гладков прокомментировал один из обстрелов.