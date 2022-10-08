При взрыве на Крымском мосту погибли три человека
Следователи выяснили личность водителя, чей грузовик взорвался
По предварительным данным, из-за взрыва на Крымском мосту погибли три человека. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Из воды уже подняли тела двух погибших. Это мужчина и женщина, их личности устанавливаются. Предположительно, они были пассажирами легковушки, которая находилась рядом с взорвавшимся грузовиком.
— В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация, — рассказали в СК.
Установлено, что подрыв фуры стал причиной возгорания семи топливных цистерн. Они были частью поезда, направлявшегося на полуостров.
Мы собрали всё, что известно о ЧП, в одном видео. По словам главы Крыма, обрушились два пролета моста.
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