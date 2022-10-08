Люди массово запасаются бензином и продуктами. Что происходит на полуострове после взрыва Крымского моста
Власти обещают, что в беде никого не оставят
Уже с восьми утра на заправках во всех городах Крыма очереди. Нет движения по Крымскому мосту — нет подвоза нужных полуострову товаров. И хотя руководство республики заверяет, что бензина и продуктов достаточно, люди предпочитают запасаться. На большинстве заправок самый популярный
Водитель городского Симферопольского автобуса Николай возмущен:
— Там же перед въездом на мост со стороны материка пункт досмотра. Сколько раз туда-сюда проезжали за последние месяцы, всегда нас проверяли, как будто мы диверсанты. А настоящих прозевали! (Термин был другим, но по закону мы не можем дословно воспроизвести речь рассерженного крымчанина.)
Вопрос, как пропустили на мост фуру, начиненную взрывчаткой, задают себе многие. Ведь перед въездом на Крымский мост, впрочем, как и на выезде, развернуты масштабные пункты досмотра ДПС. Грузовые машины проверяет транспортная полиция, фуры загоняют на пост рентгена, досматривают и легковые автомобили, документы их пассажиров, а из салона вещи пропускают через рентгеновскую ленту. Сотрудникам ДПС помогают росгвардейцы. Все крымчане, что выезжали и въезжали на полуостров, прекрасно помнят, как довольно тщательно их проверяли. Но, как оказалось, не так тщательно, как нужно.
— В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, — сообщает на своем канале в «Телеграме» глава Республики Крым Сергей Аксенов. — При этом загорелись цистерны с топливом. По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно.
По сообщению морских служб Кубани, между Крымом и Краснодарским краем будут задействованы минимум 5 паромов. Первые начнут привозить и забирать пассажиров с полуострова уже вечером. А пока Крым остается «заблокированным»: поезда остановлены, остановлена также продажа железнодорожных билетов, все рейсы междугородних автобусов на сегодня отменены. На подъезде к мосту разворачивают пункты питания и обогрева для водителей автомобилей, которые будут ожидать очереди на паром.
— Главное — не паникуйте, — успокаивают туристов, прибывших в Крым на отдых в теплом октябре, операторы горячей линии Министерства курортов и туризма Крыма.
Основные вопросы у людей: как выбираться с полуострова, если на поезда уже куплены билеты и что делать с забронированными отелями, если не хочешь добираться сложным путем с пересадкой на паром?
— Главное — сохранять свои железнодорожные билеты, — советует оператор горячей линии Анна. — Сейчас оперативно разрабатывается схема, по которой пассажиров поездов будут подвозить до определенной станции, пересаживать на паром, а уже в Краснодарском крае их заберет другой поезд. Та же схема будет и с прибытием туристов на полуостров. Скорее всего, она заработает завтра. А пока всем отелям и санаториям дано поручение продлить проживание туристов, которые должны были уезжать сегодня, еще на сутки. Для отдыхающих эти сутки будут бесплатными, а расходы покроют правительства Крыма и Севастополя.
В санатории «Парк Форос» сегодня должны были закончить отдых и лечение восемь туристов. Двое уже успели выехать на железнодорожные вокзалы. Остальные, как и все, с утра получили печальные известия о взрыве на Крымском мосту.
— Для всех отдыхающих мы продлили время проживания на сутки, а там посмотрим, как будут развиваться события, — рассказали нам в службе регистрации санатория. — Даже если их номера были забронированы другими отдыхающими, это не проблема — мы предоставили и жилье, и питание, понимая, что люди просто физически сегодня не могут уехать на материк. Завтра будем решать ситуацию оперативно.
А тем временем в Крыму начался ажиотаж и в магазинах. В супермаркетах и гастрономах раскупают муку, сахар, макароны, крупы…
— Отрезали нас от материка, сволочи, но нам не привыкать. С
Правда, реальных сроков ремонта моста пока еще нет. На сайте «Яндекс.Карты» рядом с Крымским мостом появилась надпись: «Крымский мост будет закрыт до 31 октября». Но эту дату ни одно официальное ведомство не называло.
Все подробности о ЧП на Крымском мосту, его последствиях и ситуации вокруг — в онлайн-хронике.