Люди массово запасаются бензином и продуктами. Что происходит на полуострове после взрыва Крымского моста

— Главное — не паникуйте, — успокаивают туристов, прибывших в Крым на отдых в теплом октябре, операторы горячей линии Министерства курортов и туризма Крыма.

Основные вопросы у людей: как выбираться с полуострова, если на поезда уже куплены билеты и что делать с забронированными отелями, если не хочешь добираться сложным путем с пересадкой на паром?

— Главное — сохранять свои железнодорожные билеты, — советует оператор горячей линии Анна. — Сейчас оперативно разрабатывается схема, по которой пассажиров поездов будут подвозить до определенной станции, пересаживать на паром, а уже в Краснодарском крае их заберет другой поезд. Та же схема будет и с прибытием туристов на полуостров. Скорее всего, она заработает завтра. А пока всем отелям и санаториям дано поручение продлить проживание туристов, которые должны были уезжать сегодня, еще на сутки. Для отдыхающих эти сутки будут бесплатными, а расходы покроют правительства Крыма и Севастополя.

