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После публикации НГС о насилии над 2-летним мальчиком следователи проверят органы опеки Барабинска

18-летний обвиняемый приходился отчимом пострадавшему ребенку

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Расследование уголовного дела продолжается

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В Новосибирской области следователи проверят работу органов опеки Барабинска после публикации НГС о возможном насилии над 2-летним мальчиком.

— В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства, — сообщили в Следственном комитете.

Дело завели на 18-летнего местного жителя. Мужчину, по сведениям источников НГС, взяли под стражу. Мы подробно писали про историю здесь.

18-летний обвиняемый приходился отчимом пострадавшему мальчику.

— В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — добавили в СК.

Весной 2019 года НГС рассказал о жестоком избиении в Барабинске школьника. Драку специально сняли на видео и выложили в соцсети. А избитый школьник оказался в больнице. По факту избиения СК возбудил уголовное дело. В мае 2021 года в селе Новочановское Барабинского района произошло еще одно избиение подростка, которое снимали на видео и выложили потом в соцсети. Этим случаем заинтересовалась прокуратура.

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