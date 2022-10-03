После публикации НГС о насилии над
2-летним мальчиком следователи проверят органы опеки Барабинска
В Новосибирской области следователи проверят работу органов опеки Барабинска после публикации НГС о возможном насилии над
— В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства, — сообщили в Следственном комитете.
Дело завели на
— В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — добавили в СК.
Весной 2019 года НГС рассказал о жестоком избиении в Барабинске школьника. Драку специально сняли на видео и выложили в соцсети. А избитый школьник оказался в больнице. По факту избиения СК возбудил уголовное дело. В мае 2021 года в селе Новочановское Барабинского района произошло еще одно избиение подростка, которое снимали на видео и выложили потом в соцсети. Этим случаем заинтересовалась прокуратура.