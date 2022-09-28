«Зашел в класс и начал стрелять по головам детей». Как Ижевск переживает трагедию. Репортаж

— Мать погибла, отец погиб в 2014 году... А я его... вынянчил. Эх, Владька, Владька, мой маленький птенец.

Девятиклассник Владислав был на уроке английского на последнем, 4-м этаже. Дедушка уверен — он и другие ребята могли остаться в живых, если бы забаррикадировались в кабинете.

— Это класс, где большинство ребят погибло, — говорит мужчина. — Он получил пулю прямо в сердце.