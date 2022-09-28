«Зашел в класс и начал стрелять по головам детей». Как Ижевск переживает трагедию. Репортаж
В городе объявлен траур, люди день и ночь идут к стихийному мемориалу
Сотни и тысячи жителей Ижевска несут цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу у школы №88. Утром 26 сентября бывший выпускник этой школы Артем Казанцев зашел в здание, безжалостно расстрелял детей и взрослых и покончил с собой. Погибли 11 школьников и 7 учителей, 23 человека ранены. Корреспондент MSK1.RU отправился в столицу Удмуртии, чтобы узнать, как город переживает трагедию.
«На глазах детей выносили тела друзей»
— Наши дети живы остались, говорят, нам повезло. Но нам ничуть не легче, я знаю всех этих [погибших] ребятишек. Два друга моего младшего сына в коме сейчас, если они не выживут, я не знаю, как буду ему это объяснять. Нам очень непросто, несмотря на то, что наши дети живы, — плачет Юлия Филимонова.
Она пришла утром 27 сентября к школе, в которую каждый день привозит сына Валеру. Он был на уроке биологии, когда началась стрельба. Учительница забаррикадировала двери, завела свой восьмой класс в лаборантскую и велела сидеть тихо. Таким учителям надо давать медали за геройство, говорит Юлия.
— Я была в другом городе, по смс узнала, что происходит, — рассказывает она. — Как только поняла, что мой живой, набрала его, он пишет: «Мам, нельзя звонить, интернет вырубили в школе». Дети сказали, что очень долго ждали помощи, ждали, когда их выведут из класса. Может, им показалось, что долго. Всё это время отцы стояли внизу и были готовы снести охрану, чтобы вытаскивать детей. А дети, когда вышли, стояли тут, и на их глазах выносили тела друзей. Я не знаю, как они с этим справятся.
Мужчина в костюме поставил среди цветов и игрушек фотографию мальчика. Стал раскладывать по одной принесенные розовые розы и, опуская каждую на стол, будто перечислял:
— Мать погибла, отец погиб в 2014 году... А я его... вынянчил. Эх, Владька, Владька, мой маленький птенец.
Девятиклассник Владислав был на уроке английского на последнем, 4-м этаже. Дедушка уверен — он и другие ребята могли остаться в живых, если бы забаррикадировались в кабинете.
— Это класс, где большинство ребят погибло, — говорит мужчина. — Он получил пулю прямо в сердце.
— Ну слышно же выстрелы, должна инструкция быть. Там ребята взрослые, 16 лет, дай команду — завалили бы дверь стульями, столами. А так — [убийца] заходит спокойно, они за шкаф прячутся, он в упор лупит из двух пистолетов. Они последние [на пути Казанцева], они могли бы быть спасены. Директора школы надо судить.
Дочка Ольги, первоклассница, 26 сентября не была на уроках из-за болезни. О случившемся женщина узнала из школьного чата:
— Почти все первые классы не пострадали, потому что закрылись и он не смог зайти. Наша учительница сразу закрыла кабинет, а учительница 1-го «А», видимо, вышла посмотреть, что происходит. Он выстрелил в нее, зашел в класс и начал стрелять по головам детей. Полкласса перестрелял. Учительница в реанимации.
Ольга рассказывает, что в то время у первоклассников заканчивались уроки и родители пришли за ними в школу. Мам и пап попросили не писать и не звонить детям, и те стояли у входа, понимая, что происходит что-то страшное и не в силах помочь.
«Снаружи начали дергать ручки двери, мы молча встали и сбежались в начало класса»
Одиннадцатиклассница Катя пришла к мемориалу у школы перед встречей с психологом, их организовали для учеников 88-й школы. В момент нападения она была на уроке математики и запомнила всё происходившее по минутам.
— У нас начинался четвертый урок в 10:45. Почти сразу после звонка услышали взрывы. Ну, казалось, что это взрывы, не было понятно, что это выстрелы. Мы даже ничего не успели подумать, просто чуть-чуть напугались. Буквально неделю назад тоже на уроке математики были похожие странные звуки, мы подумали, что и в этот раз что-то подобное.
Когда начался шум, преподаватель получила в учительском чате сообщение о том, что нужно закрыть кабинет на ключ. Сделала это и попросила без паники продолжить занятие.
— Но прошло 2–3 минуты, и в 10:55 примерно нам начали дергать ручки двери, — вспоминает Катя. — В этот момент мы молча встали и сбежались в начало класса, подальше от двери. И потом уже легли на пол. Эвакуировать нас начали в 11:33. А о том, что в школе стрельба, мы прочитали в новостных пабликах примерно в 11:20, пока еще были в классе.
Школьников эвакуировали в детский сад, который находится через дорогу. Оттуда их забрали родители. Там же из новостей и друг от друга они начали узнавать о погибших и раненых друзьях.
— Пару-тройку ребят из 9-го класса я знаю, мы частенько летом пересекались. У одного ранение в руку, у другого — в висок, он в коме. Девочку знала из 9-го класса, мы с ней бегали кросс. Она погибла.
— Я всех учителей знала, кто погиб. Светлана Ивановна вела у меня изо с 5-го по 8-й класс, Маргарита Михайловна была классным руководителем у параллели и учителем английского, Наталья Игоревна была учителем математики, но у меня не вела...
Шестиклассница Марина (имя изменено) возвращалась из музыкальной школы, когда увидела подружек-пятиклассниц, перелезающих через забор. Сначала подумала — играют, потом заметила, что им помогает учитель труда.
— Они рассказали, что когда услышали выстрелы, подумали, что что-то упало. Потом прозвенели три звонка — это значит, что в школе кто-то есть и надо прятаться. Легли на пол, трудовик сказал, что это просто учения, и повел их через территорию школы к забору — кто не смог пролезть, того перекидывал.
Про убийцу: «Говорят, был дружелюбным мальчиком»
Школа
— Это центр, напротив школы есть дома, где жили и живут депутаты Госдумы. Рядом стоят девятиэтажки, там семьи с достатком средним или выше среднего. Район благополучный, в нем нет непонятных людей.
Дом, где жил Артем Казанцев, стоит в пяти минутах ходьбы от школы. Входная дверь искорежена и снаружи заварена куском арматуры. Вчера здесь были силовики. Соседка Казанцевых рассказывает, что даже не знала, что в квартире жил мужчина — видела только его маму и бабушку. Сейчас никого из них в жилье нет.
Бывшие одноклассники Артема Казанцева с трудом вспоминают его.
— Мы учились в параллельных классах, но я совсем его не помню. Другие говорят, был дружелюбным мальчиком. Носил кличку Ёжик из-за того, что волосы стояли дыбом, — рассказала Наталья.
— Ничем не выделялся, был как все, — отметила другая соученица.
Известно, что Казанцев стоял на учете в психдиспансере. По словам следователей, он разделял идеи фашизма и террористической организации «Колумбайн» (запрещена в Российской Федерации).
«Как можно учиться в классах, где убивали людей?»
Занятия в школе
— Хоть сыну и 14 лет, я в ближайшее время не отпущу его в школу, — говорит Юлия Филимонова. — Всё повторяется — в Перми, в Казани. Я думаю, пока мы не справляемся. Вертушки на входе (турникеты. —
Не хотят идти в здание после трагедии и дети.
— Не хочется вообще никогда возвращаться в школу, — говорит одиннадцатиклассница Катя. — Как можно учиться в классах, где убивали людей?
— Не знаю, когда начнутся занятия. Нескоро. У нас учительниц убили, — добавляет шестиклассница Марина.
Школу после стрельбы пообещали отремонтировать.
В Удмуртии объявлен траур, он продлится до 29 сентября. Всё, что известно о трагедии, мы собираем в хронике. Также мы опубликовали предварительный список погибших и пострадавших. Рассказываем, в каком состоянии находятся раненые.
Известно, что задержали директора ЧОПа, охранявшего эту школу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Кому еще грозят реальные сроки, объяснила юрист.