Двоих брошенных детей нашли в подъезде многоэтажки в Новосибирске

Утром 15 сентября жители одного из домов в Калининском районе нашли двух детей, которые одни бродили по подъезду. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, детей обнаружила жительница одной из квартир и сообщили об этом в полицию.



— В полицию поступило сообщение от гражданки об обнаружении в подъезде дома Калининского района двух несовершеннолетних детей. Правоохранителями они были доставлены в отдел полиции. Родители несовершеннолетних установлены, семьи на учете не состоят, — пояснили в ведомстве.

