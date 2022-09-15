Двоих брошенных детей нашли в подъезде многоэтажки в Новосибирске
Детей обнаружила жительница одной из квартир
Утром 15 сентября жители одного из домов в Калининском районе нашли двух детей, которые одни бродили по подъезду. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, детей обнаружила жительница одной из квартир и сообщили об этом в полицию.
— В полицию поступило сообщение от гражданки об обнаружении в подъезде дома Калининского района двух несовершеннолетних детей. Правоохранителями они были доставлены в отдел полиции. Родители несовершеннолетних установлены, семьи на учете не состоят, — пояснили в ведомстве.
Как рассказала НГС уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, дети самостоятельно вышли из квартиры, пока родители были заняты.
— Благодаря бдительности неравнодушных соседей выяснилось, что семья находится в сложной жизненной ситуации и перебралась в наш город не так давно. В ней растет пятеро детей, двое из которых не посещают детский сад, так как не имеют регистрации, — пояснила Болтенко.
По словам омбудсмена, после выяснения всех обстоятельств детей передали родителям. Сейчас решается вопрос об определении малышей в детский сад.
Ранее мы рассказывали историю отца-одиночки, которые самостоятельно воспитывает четырех детей.