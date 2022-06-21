«Я чувствовала себя домашней проституткой»: откровенная история жертвы, пострадавшей в детстве от отчима

Манипулировал ребенком жестко. Самое страшное, что в таком незрелом возрасте ты веришь, потому что ты не видишь никакой любви. Никто не мог меня выслушать или обнять. Отчим всё использовал себе во благо. Говорил: «Давай переспим и так отомстим матери?» Это уже происходило в 13–15 лет.

Я думала, что это нормально

Я относилась к этому так, как мне преподносили с детства. Думала, что это нормально. В 11-м классе был переломный момент для меня. За лето заметно повзрослела. На меня стали все смотреть совсем иначе. Я поняла, что это ненормально.

Плюс, за мной начали ухаживать мальчики. Тогда я начала сопротивляться отчиму, но у меня не получалось. Ему удавалось шантажировать меня, держать под контролем. Когда поступила на учебу, он не давал мне жить отдельно от него. Приходилось ездить из поселка под Сургутом в город 60 километров. Нужны были деньги на учебу, дорогу, питание. За всё это приходилось отдаваться. Отчим не хотел, чтобы я была далеко от него.

Появилась брезгливость к нему. Мое тело становилось как камень. Даже сейчас вспоминаю — и начинает тошнить. Если отказывала ему, то меня оставляли без средств на существование. Даже на дорогу в автобусе не было денег.