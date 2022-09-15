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ВАЗ съехал с дороги и врезался в бетонный блок в Нижнекаменке — один человек погиб

Водитель не обращался за медицинской помощью

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У машины серьезно повреждена крыша

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Утром 15 сентября в деревне Нижнекаменка Ордынского района произошло смертельное ДТП.

Авария случилась около 08:20. 24-летний мужчина за рулем ВАЗ-21053 ехал по Советской к паромной переправе.

— У дома № 5 на улице Советской при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на препятствие (бетонный блок), — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате погиб 48-летний пассажир, который сидел на переднем кресле.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Водитель за медицинской помощью не обращался.

На месте работают сотрудники ГИБДД

На месте работают сотрудники ГИБДД

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Водитель ВАЗа не пострадал

Водитель ВАЗа не пострадал

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1 августа смертельное ДТП произошло в Искитимском районе. Тогда автомобиль «Тойота» вылетел с дороги и врезался в трубу. Погиб пассажир.

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