ВАЗ съехал с дороги и врезался в бетонный блок в Нижнекаменке — один человек погиб
Водитель не обращался за медицинской помощью
Утром 15 сентября в деревне Нижнекаменка Ордынского района произошло смертельное ДТП.
Авария случилась около 08:20. 24-летний мужчина за рулем ВАЗ-21053 ехал по Советской к паромной переправе.
— У дома
В результате погиб 48-летний пассажир, который сидел на переднем кресле.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Водитель за медицинской помощью не обращался.
1 августа смертельное ДТП произошло в Искитимском районе. Тогда автомобиль «Тойота» вылетел с дороги и врезался в трубу. Погиб пассажир.