Педофилу, который изнасиловал и убил двух девочек в Кузбассе, дали пожизненное
Отбывать наказание он будет в колонии особого режима
Кемеровский областной суд приговорил к пожизненному заключению Виктора Пестерникова, который в сентябре 2021 года изнасиловал и задушил двух десятилетних школьниц из города Киселевска. Как сообщает корреспондент NGS42.RU из зала суда, отбывать наказание педофил будет в колонии особого режима. Также суд приговорил Пестерникова к принудительному лечению и обязал выплатить 2,5 миллиона рублей компенсации в отношении потерпевших.
После оглашения приговора педофил коротко поговорил со своим адвокатом. Обжаловать решение он не собирается.
Мать одной из убитых девочек рассказала корреспонденту NGS42.RU, что была на предыдущих судах, раскаяния со стороны Пестерникова она не увидела. Он не просил у родных прощения, во время заседаний сидел спокойно и только тихо отвечал на вопросы.
Тела двух школьниц в Кемеровской области нашли 7 сентября 2021 года. За день до этого их видели с ранее судимым за растление малолетнего Пестерниковым. Он покупал девочкам конфеты.
— Это мы седьмого девочек хватились, и его поймали, а если бы нет, сколько бы он горя натворил. Врагу не пожелаешь такого пережить. Берегите детей, очень прошу, берегите, — рассказала корреспонденту NGS42.RU родственница одной из погибших девочек.
В соцсетях также появилось видео допроса подозреваемого: поначалу он всё отрицал, рассказывая, что просто сходил с девочками в магазин, а затем ушел домой.
Наши коллеги из NGS42.RU ведут онлайн-трансляцию из зала суда, где подробно рассказывают обо всём, что происходило до начала оглашения и во время вынесения вердикта.