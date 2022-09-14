Педофилу, который изнасиловал и убил двух девочек в Кузбассе, дали пожизненное

Кемеровский областной суд приговорил к пожизненному заключению Виктора Пестерникова, который в сентябре 2021 года изнасиловал и задушил двух десятилетних школьниц из города Киселевска. Как сообщает корреспондент NGS42.RU из зала суда, отбывать наказание педофил будет в колонии особого режима. Также суд приговорил Пестерникова к принудительному лечению и обязал выплатить 2,5 миллиона рублей компенсации в отношении потерпевших.