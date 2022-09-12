Уголовное дело возбуждено после смерти 15-летнего подростка в Бердске
Мальчик упал с бетонной плиты
Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти 15-летнего подростка в Бердске. По версии следствия, он упал с бетонной плиты, на которой сидел вместе с другом 9 сентября.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
— Потерпевший с ранее знакомым подростком играли в мобильные игры на телефоне, сидя на бетонной плите между домами по улице Рогачева города Бердска Новосибирской области, — сообщили обстоятельства смерти мальчика в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Очевидцы вызвали скорую, но мальчик скончался в больнице. Следователи уже назначили все необходимые экспертизы.
Как рассказал НГС источник в правоохранительных органах, подростку стало плохо после того, как он покурил электронную сигарету, но связано ли это с его смертью — пока неизвестно.
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