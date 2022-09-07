Уложили лицом вниз: группу мужчин задержали на парковке у «Сибирского Молла» в Новосибирске
В пресс-службе регионально МВД пообещали прокомментировать ситуацию позже
В Новосибирске 7 сентября на парковке ТЦ «Сибирский Молл» полиция задержала несколько человек. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
— На парковке «Сибирского Молла» полицейские уложили несколько человек лицом вниз, — говорится в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, что правоохранители задержали не менее шести человек. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе регионального МВД.
— Сотрудниками полиции проводились оперативные мероприятия. Дополнительная информация будет позже, — отметили в ведомстве.
Новосибирская полиция опубликовала оперативное видео с задержанием подозреваемых в создании казино на улице Декабристов в Октябрьском районе.