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Уложили лицом вниз: группу мужчин задержали на парковке у «Сибирского Молла» в Новосибирске

В пресс-службе регионально МВД пообещали прокомментировать ситуацию позже

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Судя по кадрам, правоохранители задержали не менее шести человек

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В Новосибирске 7 сентября на парковке ТЦ «Сибирский Молл» полиция задержала несколько человек. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

— На парковке «Сибирского Молла» полицейские уложили несколько человек лицом вниз, — говорится в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что правоохранители задержали не менее шести человек. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе регионального МВД.

— Сотрудниками полиции проводились оперативные мероприятия. Дополнительная информация будет позже, — отметили в ведомстве.

Новосибирская полиция опубликовала оперативное видео с задержанием подозреваемых в создании казино на улице Декабристов в Октябрьском районе.

ЗадержалиПроисшествие
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