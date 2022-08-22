Спецназ ворвался к организаторам казино в Новосибирске — публикуем видео штурма

В пресс-службе регионального Следственного комитета отметили, что правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования). Задержанных отпустили под подписку о невыезде.