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Тема дняШтурм казино. Видео
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Спецназ ворвался к организаторам казино в Новосибирске — публикуем видео штурма

При обысках полиция изъяла деньги и оборудование

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Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде

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Новосибирская полиция опубликовала оперативное видео с задержанием подозреваемых в создании казино на улице Декабристов в Октябрьском районе.

— Полицейскими задержаны 8 жителей города Новосибирска и Новосибирской области в возрасте от 19 до 49 лет. Подпольные игровые клубы организовывал 37-летний житель Новосибирского района, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, казино работало круглосуточно с июня 2021 по май 2022 года. Чтобы попасть в заведение, игрокам нужно было заранее предупредить администраторов.

— В общей сложности оперативниками изъято 13 сотовых телефонов, 5 банковских карт, 73 системных блока, 19 мониторов, 8 игровых консолей, 5 игровых комплексов, 1 видеорегистратор, 1 блок питания, 2 роутера, 1 модем, а также денежные средства в размере около 88 тысяч рублей, — отметили в МВД.

В пресс-службе регионального Следственного комитета отметили, что правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования). Задержанных отпустили под подписку о невыезде.

В начале июля силовики задержали подозреваемых в организации казино в Октябрьском районе Новосибирска.

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