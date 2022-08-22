Спецназ ворвался к организаторам казино
в Новосибирске — публикуем видео штурма
При обысках полиция изъяла деньги и оборудование
Новосибирская полиция опубликовала оперативное видео с задержанием подозреваемых в создании казино на улице Декабристов в Октябрьском районе.
— Полицейскими задержаны 8 жителей города Новосибирска и Новосибирской области в возрасте от 19 до 49 лет. Подпольные игровые клубы организовывал
По данным ведомства, казино работало круглосуточно с июня 2021 по май 2022 года. Чтобы попасть в заведение, игрокам нужно было заранее предупредить администраторов.
— В общей сложности оперативниками изъято
В пресс-службе регионального Следственного комитета отметили, что правоохранители возбудили уголовное дело по
В начале июля силовики задержали подозреваемых в организации казино в Октябрьском районе Новосибирска.